Uutinen

Etelä-Saimaa: Työmiehet painavat pitkää päivää Kisapuistossa tiistain CHL-ottelua varten – keskiviikkona sama homma tehdään uudelleen SaiPan tiistainen CHL-ottelu Växjö Lakersia vastaan teettää lisätöitä Kisapuiston jäähallilla. 16 parhaan joukkoon kilpailussa päässeille hallivaatimukset ovat tiukemmat kuin aiemmilla kierroksilla. Yhteyspäällikkö Mikko Pehkonen kertoo, että CHL vaatii kaikkien pääkamerassa näkyvien Liiga-mainosten peittämistä. Työt alkoivat sunnuntaina puolenpäivän aikaan. — Sunnuntaina valkaistiin koko jää, mainokset peitettiin. Tänään (maanantaina) on asennettu uudet jäämainokset aloitusympyröihin ja vedetty kenttäviivat. Kaikki laitamainokset on vaihdettu ja otettu päätyverkoista mainokset pois. Valotaulun kulmien mainospaikat on peitetty. Vaihto- ja jäähyaitioiden taustat on vielä peittämättä. Lisäksi päätyjen valomainokset tulee peittää tai ottaa pois. Kun mainosryhmä on saanut hommansa tehtyä, alkaa hallimiesten osuus. Valmista pitäisi olla ennen maanantaiaamua, jolloin joukkueiden pitäisi päästä jäälle. Ottelu Kisapuistossa alkaa tiistai-iltana kello xxx. Keskiviikkona halli muutetaan takaisin Liiga-kuntoon. — Jäätä pitää saada reilusti, etteivät mainokset tule läpi. Pitkälle iltaan työt menevät. Jos olisi äärimmäinen tilanne, töitä tehtäisiin yötä myöten. Pehkonen kertoo, että muutostyöt maksavat SaiPalle lähes 10 000 euroa. CHL kompensoi kaikille seuroille tietyn summan, mutta Pehkosen mukaan se ei kata kuluja. — Yhteistyöyrityksestä on ollut 7–8 tyyppiä tekemässä hommia, ja samat henkilöt tulevat keskiviikkona palauttamaan vanhat mainokset. Kustannukset tulevat työtuntien määrästä ja hallin muista kuluista, joita pitää maksaa. Yllätyksenä CHL:n vaatimukset eivät SaiPalle tulleet, sillä sama ruljanssi käytiin läpi kaksi vuotta sitten, kun SaiPa viimeksi eteni samaan tilanteeseen. Pehkonen sanoo, että katsojille Kisapuisto näyttäytyy tiistaina erilaisena Liiga-otteluun verrattuna. Uudet mainokset osuvat silmään ensimmäisenä. — Toinen juttu on se, että kaikki kiiltää ja näyttää fiiniltä, kun laidat on vedetty teipillä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/31/Ty%C3%B6miehet%20painavat%20pitk%C3%A4%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20Kisapuistossa%20tiistain%20CHL-ottelua%20varten%20%E2%80%93%20keskiviikkona%20sama%20homma%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20uudelleen/2016121435621/4