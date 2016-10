Uutinen

Etelä-Saimaa: Turvapaikanhakijat hapuilevat yhteyttä suomalaisiin — CISV kävi murtamassa muureja Konnunsuolla Emme tunne täällä ketään suomalaisia vastaanottokeskuksen ulkopuolella, kertovat irakilaiset turvapaikanhakijat Salah ja Saif Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Salah on ollut siellä yhdeksän kuukautta, Saif ensin Lammilla vuoden ja nyt neljä kuukautta Konnunsuolla. — Täällä on vähän tekemistä, eikä kovin paljon voi lähteä turistiksi muuallekaan, he kertovat. Miehet käyvät Lappeenrannassa lähinnä alkukuusta, kun rahaa vielä on, ja pyöräilevät ympäristössä, mutta suomalaiset eivät tule juttusille tai edes tervehdi. CISV Lappeenranta -järjestö koettaa murtaa muureja. Se järjesti pakolaisaiheisen viikonlopun, jossa oli lauantaina keskustelutilaisuus Lappeenrannan Monarilla, sunnuntaina tapaaminen Konnunsuon vastaanottokeskuksessa. CISV yrittää kasvattaa ihmisistä suvaitsevaisia. Tavoite on saada muutkin kuin järjestöaktiivit asialle. — Se ei onnistu luennoimalla, vaan tekemisen kautta, sanoo Kimpisen lukiolainen Elsa Kääriä CISV Lappeenrannasta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

