Etelä-Saimaa: Tikkinen Parikkalasta Siitolassa kuin kotonaan — käsityö- ja taideammattilaiset tekevät itseään tunnetuksi Kuvataiteilija Pirjo Tikkinen pakkaa autonsa tiistaiaamuna. Tyrjänjärven rannalta Parikkalasta on 15 kilometriä Kannaksen risteykseen Kuutostielle ja siitä vielä 60 kilometriä Siitolan kartanoon Imatralle. Matka taittuu vanhasta muistista. — Ajoin sitä kahdeksan vuotta päivittäin. Tikkisen aiemman matkanteon takana on kuvataiteen opiskelu Imatralla vuosina 2005—13. Nyt lähdön syynä on osaamisen esittely muiden maakunnallisten tekijöiden joukossa Siitolan kartanossa. Esillä oleminen on tärkeää, sillä kukaan ei tee kuvataidetta pelkästään itseään varten. — Nimen on hyvä jäädä mieleen. Kuvataidetta tehdään toisille ihmisille, ja teosten soisi siirtyvän näyttelyistä nähtäville muuallekin eikä takaisin varastoon. Myyviä taiteilijanimiä on varsin vähän. Galleriamyynti on vähäistä, näyttelyistä töitä menee enemmän, mutta tapahtumissa kortit kelpaavat kävijöille parhaiten. — Ihmisten tapaamista ei voi ennakoida. Yritän aina lukea, minkälaista kukakin etsii. Ostajan löytäminen on aina toivottavaa, ja siinä saattaa auttaa aiempi kokemus asiakaspalvelutyöstä. Myös muu karaistuminen voi olla hyödyksi. — Asun aivan rajavyöhykkeen vieressä. Tyrjänjärven rannalta katselen ulkomaille, Tikkinen nauraa. Lue koko uutinen:

