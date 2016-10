Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven kunta pohtii nyt nettihuutokaupassa myymistään kiinteistöistä tulleita tarjouksia — parhaiten veti Lahtelan metsätila, 120 400 euroa Rautjärven kunta puntaroi nyt nettihuutokaupassa neljästä kiinteistöstä saamiaan tarjouksia. Eniten liikehdintää netissä aiheutti Nurmijärven rannalla oleva Lahtelan metsätila. Noin 18 hehtaarin tilasta tehtiin huutokaupan aikana 232 tarjousta. joista korkein on 120 400 euroa. Huutokauppa päättyi viime torstaina. — Kunnanhallitus ratkaisee, myydäänkö kiinteistöt noilla hinnoilla. Ennalta asetetut vähimmäishinnat eivät ylittyneet missään kohteessa, toteaa Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila. Pitkäjärven rannalla olevasta Ylämoskun noin 10 hehtaarin tilasta tuli 135 huutoa, joista korkein on 50 200. Laikon kylätalo Manulasta tehtiin 16 tarjousta ja sen hinta nousi 9 450 euroon. Helisevänjoen rannalta olevasta Jokirannan omakotitalosta tuli 46 tarjousta. Korkein oli 12 500 euroa. Kunnanjohtajan kanta on, että kohteista on käyty reilu huutokauppa. — Itse lähden siitä, että tarjotut hinnat ovat hyväksyttäviä, vaikka kunnanhallitus arvioikin pohjahinnan korkeammalle. Lue koko uutinen:

