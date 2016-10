Uutinen

Etelä-Saimaa: Räntää rätkii aamupäivän — ajokeli on huono Etelä-Karjalassa Maa on taas vähän valjennut Etelä-Karjalassa. Ajokeli on maakunnassa huono lumi- tai räntäsateen takia, varoittaa Ilmatieteen laitos. Sen ennusteen mukaan lunta tai räntää tulee Etelä-Karjalassa aamupäivän ajan, sitten poutaantuu. Toistaiseksi lämpötila on hiukan plussan puolella ja tienpinnat pääosin märkiä, mutta talvirenkaat on syytä hankkia nopeasti auton alle. Noin keskiviikosta alkaen lämpötila voi pysytellä Etelä-Karjalassa päivisinkin pakkasen puolella. Lue koko uutinen:

