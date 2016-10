Uutinen

Lappeenrannan kaupunki kysyy asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä kaupungin paikallisliikenteestä. Kehittyvä paikallisliikenne -kysely on avoinna verkossa marraskuun ajan. Kysely koskee Lappeenrannan paikallisliikennealueen bussiliikennettä, linjoja 1, 2, 3, 3K, 4, 5, 7, 9 ja 10. Kaupunki on tehnyt vastaavanlaisen kyselyn marraskuussa vuosittain vuodesta 2012 alkaen. Vastauksista on otettu evästystä paikallisliikenteen kehittämiseen. — Kaupunkilaiset ovat parhaita asiantuntijoita arvioimaan paikallisliikenteen palvelutasoa, kaupungin liikenneinsinööri Birgitta Nakari toteaa tiedotteessa. Nakarin mukaan myös tämän vuoden aikana toteutetut uudistukset ovat osittain perustuneet aiemmissa kyselyissä tulleeseen palautteeseen.

