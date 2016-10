Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan yliopiston varainhankintapotti karttuu OP-ryhmän jaossa Lappeenrannan teknillinen yliopisto on koonnut varainhankintakampanjassaan tähän mennessä noin 3,7 miljoonaa euroa. Tuorein lisä on tulossa OP-ryhmältä. Summasta ei ole tullut vielä vahvistusta. OP-ryhmä tiedotti tänään jakavansa yliopistoille kautta Suomen yhteensä 6,3 miljoonaa euroa kesäkuussa 2017 päättyvällä rahoituskierroksella. Summa on kasvanut joulukuusta, jolloin OP-ryhmä ilmoitti lahjoituksen suuruudeksi viisi miljoonaa euroa. Lappeenrannan yliopistolla on toistaiseksi tieto, että se pääsee jaosta osalliseksi, kertoo yliopiston varainhankinnan yhdyshenkilö Vesa Karvonen. Osuuspankkirahaa Lappeenrannan yliopistolle tuli jo alkuvuodesta, kun Kaakkois-Suomen OP-liitto myönsi sille 150 000 euron lahjoituksen. Suurimmat potit yliopiston meneillään olevaan varainhankintakampanjaan ovat olleet Teknologiateollisuuden 1,5 miljoonan euron lahjoitus ja Karjalan kulttuurirahaston miljoonan euron lahjoitus. Viimeksi tuli 20 000 euron lahjoitus Marcus Wallenbergin säätiöltä. Lappeenrannan yliopiston tavoitteena on koota kampanjassaan viisi miljoonaa euroa ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. — Täyteen tulee ihan varmasti, Karvonen sanoo. Vastaava varainkeruu on meneillään muillakin yliopistoilla. Valtio maksaa yliopistoille lahjoitusten päälle päälle kolme kertaa niiden summan eli yksi lahjoituseuro tuottaa yliopistoille neljä euroa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston varainhankintakampanjan nimi on Ratkaisijat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/31/Lappeenrannan%20yliopiston%20varainhankintapotti%20karttuu%20OP-ryhm%C3%A4n%20jaossa/2016121435825/4