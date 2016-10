Uutinen

Etelä-Saimaa: Kultsu FC jatkaa tutussa komennossa, maalinteko-ongelmaa ratkotaan isokokoisella nigerialaiskärjellä Kimmo Lötjönen jatkaa jalkapallon kakkosessa pelaavan Joutsenon Kultsu FC:n päävalmentajana ensi kaudella.Joukkueen valmennustiimi saa täydennystä, kun fysiikkavalmentajina aloittavat entiset Kultsu-pelurit Arto Valtonen ja Harri Spets.— Valmennustiimiä täydennetään varmaan myöhemmin lisää. Neuvotteluja käydään sen eteen, kertoo Lötjönen.Kultsu on tehnyt myös muutamia pelaajasopimuksia.Uutena hankintana Joutsenoon saapuu nigerialainen Francis Chibuike, 23, joka edusti toissa kaudella MP:tä ykkösessä. Seitsemässä loppukauden ottelussa syntyi neljä maalia.Sitä ennen Chibuike pelasi KuPSissa Veikkausliigaa, jossa 27 ottelussa maaliverkko heilui viidesti.— Hän on vahva, hyvärakenteinen sentteripelaaja. Pituutta löytyy 190 senttiä ja painoa 85 kiloa. Siinä on ehkä yksi kaveri, joka voisi ratkaista viime kaudella vaivannutta pientä maalinteko-ongelmaa, Lötjönen toteaa.Viime kauden avainmiehiin kuuluneet Andres Cabrero ja Jonathan Dunyin nähdään punamustissa myös ensi kesänä. Suomalaisten pelaajien kanssa Kultsulla on neuvottelut käynnissä.— Varmaan lähiviikkoina lisätään pelaajia listoille aika runsain mitoin, mutta niistä tiedotetaan sitten, kun saamme sopimuksia tehtyä.Lötjönen solmi Kultsun kanssa nyt uuden 1+1-vuotisen sopimuksen, jota on mahdollista tarkentaa molemmin puolin ensi kauden jälkeen. Yhteisharjoitukset Kultsu aloittaa marraskuun loppupuolella.— Kolmesta ja puolesta viikosta neljään viikkoon harjoitellaan tämän vuoden puolella. Jouluna ja uutena vuotena on pikku tauko, sitten jatketaan taas tammikuun puolella.Menneellä kaudella Kultsu sijoittui kakkosen lohko A:ssa puoliväliin, vaikka sai joukkueensa kasaan vasta kevättalvella.Kultsu keräsi sarjassa yhtä monta pistettä paikallisvastustajansa PEPO Lappeenrannan kanssa, mutta PEPO sijoittui sarjataulukossa joutsenolaisten edelle paremman maalieronsa turvin. Lue koko uutinen:

