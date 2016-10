Uutinen

Etelä-Saimaa: Korkeakoulut päättävät yhteisestä kielikeskuksesta marraskuussa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen kielikeskus saattaa toteutua pian. Kummankin korkeakoulun hallitukset päättävät yhteisen kielikeskuksen perustamisesta marraskuun aikana.Jos hallitukset hyväksyvät ehdotuksen, käytännön järjestelyt alkavat saman tien. Ammattikorkeakoulu vastaisi tulevan kielikeskuksen toiminnasta, ja opetustarjonnan suunnitteleminen alkaisi välittömästi.Yliopiston kielikeskuksen työntekijät siirtyisivät vanhoina työntekijöinä ammattikorkeakoulun palvelukseen tammikuussa. Kielten opetus jatkuisi ennallaan kevätlukukauden ajan.Korkeakoulujen johto kannattaa yhteistä kielikeskusta. Sitä pidetään vahvuutena, joka houkuttelee Lappeenrantaan opiskelijoita ympäri Suomea.— Yhteinen kielikeskus lisää koko Skinnarilan kampuksen houkuttelevuutta, ja mahdollistaa kielitarjonnan laajentamisen uusiin maailman valtakieliin ja -kulttuureihin, sanoo yliopiston provost Liisa-Maija Sainio tiedotteessa.Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä on lausunnossaan täysin samoilla linjoilla.— Visiona on, että Skinnarilan kielikeskus on vahva ja opiskelijoille vetovoimainen yksikkö, jonka opetuksen korkea laatu kielten, viestinnän ja kulttuurin opetuksessa tunnetaan ympäri Suomea. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/31/Korkeakoulut%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t%20yhteisest%C3%A4%20kielikeskuksesta%20marraskuussa/2016121437060/4