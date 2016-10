Uutinen

Etelä-Saimaa: Kauppakadun keskusapteekki sulkee ovensa 38 vuoden jälkeen – keskustaan tulee uusi apteekki marraskuussa Lappeenrannan Kauppakadulla oleva Lappeenrannan Keskusapteekki lopettaa liiketoimintansa. 38 vuotta toiminnassa ollut apteekki on viimeistä päivää avoinna 21. marraskuuta. Panu Sarvilahti Lappeenrannan Keskusapteekista kertoo, että toiminta loppuu, koska apteekkilupa oli Sarvilahden isällä Ossi Sarvilahdella, joka kuoli viime vuonna. Apteekkilupa on henkilökohtainen. Sammonlahdessa toimiva Sammonlahden sivuapteekki jatkaa toimintaansa normaalisti. Keskusapteekin ja Sammonlahden Sivuapteekin luvat eriytetään. — Sammonlahden apteekki tulee jatkamaan keskustan apteekin perinteitä. Keskustassa olleet sopimukset siirtyvät Sammonlahteen. Keskusapteekin lopettamisen myötä Lappeenrannan keskustaan avataan uusi apteekki. — Uusi apteekkari on saanut luvat. Hän ei halunnut jatkaa samoissa tiloissa, Sarvilahti kertoo. Uusi apteekki avautuu Lappeenrannan keskustaan marraskuussa. Lue koko uutinen:

