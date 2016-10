Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaivuri katkaisi Sammonlahden terveyskeskuksen tietoliikenneyhteydet – e-reseptien kirjoitus keskeytyi, ajanvarauspuhelut katkesivat Tietoliikenneyhteyksien katkeaminen on hidastanut toimintaa Lappeenrannan Sammonlahden terveysasemalla maanantaina. Yhteyksien katkeamisen vuoksi hoitajat ja lääkärit eivät pääset potilas- ja asiakastietokantoihin, mikä hidastaa toimintaa. Myöskään e-reseptien kirjoittaminen ei tällä hetkellä onnistu Sammonlahdessa. Lisäksi maanantaiaamuna tietoverkkojen kautta toimivat ajanvarauspuhelut olivat poissa toiminnassa. — Kaikki akuutit asiat pystytään hoitamaan, viestintäpäällikkö Saara Raudasoja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote) vakuuttaa. Myös ajanvaraus on Raudasojan mukaan saatu aamupäivän aikana toimimaan, kun sen toiminta siirtyi väliaikaisesti Armilan terveysasemalle ja puhelinverkkoon. Tietoliikenneyhteyden Sammonlahdessa katkesivat lauantaina, kun alueella kaivuutöitä tehnyt kaivuri kaivoi maasta kuitukaapelin. Toimitusjohtaja Mia Hokkanen Saimaan talous ja tieto Oy:sta (Saita) kertoo, että vika huomattiin vasta maanantaiaamuna, koska terveysasema ei ole viikonloppuisin palvelun piirissä. — Siellä tehdään jotain kaivuutöitä. Kaivuri kaivoi ylös kuidun, jossa on usean operaattorin kuituja, muun muassa meidän. Saitan mukaan tietoliikenne on poikki myös Kuusimäen koululla, Kourulan päiväkodissa ja Kourulan liikuntahallilla. Vian korjausaikataulusta Hokkasella ei ole tässä vaiheessa tietoa. Lue koko uutinen:

