Etelä-Saimaa: Jukka Aallikko virittää Imatran markkinointia — Kehyn koko puolittuu Imatran kaupunki hankki myyntiin ja markkinointiin uuden kärkipelaajan. Kaupunki osti tänä syksynä Imatra Base Campin, joka on jalkapalloilijana ja -valmentajana tunnetun Jukka Aallikon johtama yritys. Tähän asti Base Camp on edistänyt erityisesti Ukonniemen urheilu- ja matkailutapahtumia. — Vanha Base Camp muuttuu radikaalisti, kun tuotesalkku muuttuu. Meille annettiin tehtäväalueeksi neljä teetä eli tilat, tapahtumat, turistit ja tontit. Kaupunki haluaa keskittää kaiken markkinoinnin ja aktiivisen myynnin samaan paikkaan, Aallikko kertoo. Aallikko on nyt ainoa työntekijä yrityksessään, mutta kaupungin uuteen tytäryhtiöön on koottava joukkue. — Aika pienellä lähdetään liikkeelle ja toiminta muotoutuu matkan varrella. Nyt aletaan hakea kahta myyntihenkilöä avoimella haulla. Sitten matkailun info-palvelu siirtyy meille ensi vuoden puolelle. Aallikko ei osaa vielä sanoa, minkä kokoinen Base Camp on vuoden tai kahden kuluttua. Imatran seudun kehitysyhtiön (Kehy) koko puolittuu, kun siltä lohkaistiin tehtäviä Base Campille. Kehyssä on nyt 16 työntekijää, joista jää vuodenvaihteen jälkeen yhtiöön vajaat kymmenen ihmistä. — Henkilöstömuutokset tapahtuvat kuitenkin liukumalla. Meiltä lähtee matkailuinfo, tapahtumien kehittämistoiminta, osa kansainvälisiä palveluita ja taloushallinnosta yhdestä kahteen työntekijää, sanoo Kehyn toimitusjohtaja Aki Keskinen. Keskinen toteaa, että työntekijät kyllä tietävät tilanteen Kehyssä. Yt-neuvotteluja ei ole kuitenkaan käynnissä ja muutos käynnistyy, kun uusi osakassopimus on syksyllä tehty. Lue koko uutinen:

