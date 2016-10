Uutinen

Etelä-Saimaa: Jarva aikoo esittää lisärahaa kulttuuritoimelle Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva aikoo ratkaista kaupunginteatterin vuokranmaksuongelmat esittämällä lisärahaa Lappeenrannan kulttuuritoimelle. Jarva kertoi näkemyksensä maanantain Helsingin Sanomissa ja vahvistaa sen Etelä-Saimaalle. — Rahan löytämiseen joudumme tekemään vielä mietintätyötä, mutta tavalla tai toisella aion sisällyttää tämän talousarvioehdotukseeni. Talousarviolaskelmat ovat vielä kesken, joten en määrittele vielä tarkemmin mistä raha etsitään, hän toteaa. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan laatimaa talousarvioesitystä vuodelle 2017 ensimmäisen kerran maanantaina 7. marraskuuta. Lopullisen päätöksen Lappeenrannan ensi vuoden talousarviosta tekee kaupunginvaltuusto joulukuussa. Jarvan ohella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) on maininnut — aiemmin Yleisradiolle ja maanantaina Helsingin Sanomissa — näkemyksenään, että teatterin kohonnut vuokra tulisi kattaa lisärahalla kulttuuritoimelle. Kaupunginteatterin vuokra uudessa teatteritalossa on 1,3 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on 800 000 euroa aiempaa enemmän. Kaupunginvaltuusto myönsi teatterille 270 000 euron lisämäärärahan tälle vuodelle ja on linjannut, että kukin kaupungin toimialoista kattaa mahdolliset budjettiylityksensä itse. Kaupunginteatterin talousahdinko on kasvaneiden vuokramenojen lisäksi peräisin uuden teatteritalon kalliista avajaistuotannosta Kolmen pennin ooppera, joka ei myynyt toivotusti. Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry esitti aiemmin syksyllä, että toimiala etsii teatterin tarvitsemat rahat valtuuston linjauksen mukaisesti omista toimistaan. Kulttuurilautakunta vastusti esitystä yksimielisesti ja esitti lisärahaa kulttuuritoimelle. Kaupunginteatterin tukeminen muiden kulttuurilaitosten rahoilla on herättänyt närää muun muassa kaupunginorkesterissa. Kulttuuritoimen tämän vuoden budjetti on 12,3 miljoonaa euroa, joka on noin 2,5 prosenttia koko kaupungin talousarviosta. Lue koko uutinen:

