Etelä-Saimaa: Imatralaisella Rumble toolsilla näyttävä julkistus Vantaalla — "olemme tekemässä tästä maailmanlaajuista juttua" Imatralainen Rumble tools -yritys haluaa tehdä tiettäväksi, että se on aallonharjalla uusinta tekniikkaa hyödyntävässä robotiikassa. Firma esittelee tänään maanantaina kello 14 alkaen lentävät työ- ja korjausrobottinsa vaikutusvaltaiselle kuulijakunnalle Vantaalla viihderavintola Tulisuudelmassa. — Koska kyse on uudesta teknologiasta, pitää olla nopeasti liikkeellä. Kehitystyömme on jo pitkällä. Halusimme saattaa kaikkien tietoon, että olemme tekemässä tästä maailmanlaajuista juttua, kertoo liiketoimintajohtaja Antti Korhonen Rumble toolsilta. Yritys on kutsunut paikalle kansainvälistä mediaa, valtion poliittista johtoa, alan asiantuntijoita ja asiakkaita. Ennalta tilaisuuteen oli ilmoittautunut muun muassa saksalaislehti Der Spiegel. Korhonen arvioi julkistuksen osallistujajoukon 30 ja 40 välille. Tilaisuuden puhujalistalla ovat muun muassa tulevaisuuden tutkija Risto Linturi, digitalisaatiojohtaja Pekka Sivonen Tekesiltä, Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen sekä Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Aki Keskinen. Lue koko uutinen:

