Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Rumble tools tavoittelee kansainvälistä läpimurtoa lentäville työ- ja korjausroboteilleen — yksi yhteistyökumppaneista on Stora Enson Imatran tehtaat Imatralaisella Rumble tools -yrityksellä on ankarat kasvuodotukset. Nuori yritys suunnittelee ja valmistaa teolliseen käyttöön soveltuvia lentäviä työ- ja korjausrobotteja. — Viiden vuoden tähtäimellä niillä voidaan tavoitella satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa, kertoo liiketoimintajohtaja Antti Korhonen Rumble toolsilta. Ensimmäinen noin kymmenen laitteen tuotantoerä on Korhosen mukaan myyty asiakkaille. — Kehitystyö jatkuu nyt yhdessä heidän kanssaan. Yksi Rumble toolsin yhteistyökumppaneista on Stora Enson Imatran tehtaat. Marraskuun aikana yritykset käynnistävät pilottinsa. Sillä testataan, minkä verran lentävä firefighter-robotti pystyy parantamaan paloturvallisuutta ja vähentämään osaltaan tuotannon keskeytyksiä. Lue aiheesta lisää tiistain lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/31/Imatralainen%20Rumble%20tools%20tavoittelee%20kansainv%C3%A4list%C3%A4%20l%C3%A4pimurtoa%20lent%C3%A4ville%20ty%C3%B6-%20ja%20korjausroboteilleen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89yksi%20yhteisty%C3%B6kumppaneista%20on%20Stora%20Enson%20Imatran%20tehtaat/2016521435954/4