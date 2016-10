Arkistosta: Lumikaaos yllätti Etelä-Karjalan tasan kymmenen vuotta sitten

Tasan kymmenen vuotta sitten lokakuun viimeisenä päivänä sakea lumisade oli alkamassa. Lumen todellinen määrä valkeni vasta marraskuun ensimmäisen päivän aamuna. Lennot viivästyivät, radalle lumen painosta kaatuneet puut pysäyttivät junaliikenteen ja rekat jäivät jumiin ympäri Etelä-Karjalaa. Lappeenrannan seudulla oli pahin sähkökatkos 25 vuoteen. Osa kouluista ei avannut oviaan lumentulon takia. Lehteen uutiset ennättivät 2. marraskuuta 2016. Tuolloin Etelä-Saimaa kertoi lumisateen vaikutuksista usealla sivulla. Millaisena sinä muistat kymmenen vuoden takaiset tapahtumat? Kerro muistosi sanoin tai kuvin osoitteeseen uutinen@esaimaa.fi.



Ratakatko sotki satojen junamatkustajien suunnitelmat

Riina Nokso-Koivisto

Radalle kaatuneet puut pysäyttivät keskiviikkona junaliikenteen Lappeenrannan ja Luumäen välillä koko illaksi. Osa junamatkustajista joutui odottamaan tuntikausia junassa ilman sähköjä.

Junat joutuivat odottamaan puiden korjaamista radalta, sillä VR ei pystynyt järjestämään riittävästi busseja, joilla ihmisiä olisi voitu kuljettaa. Häiriön pysäyttämistä junista kolme oli matkalla Helsingistä Joensuuhun, yksi Helsingistä Imatralle ja kaksi Joensuusta Helsinkiin. Liikenne pääsi jatkumaan iltakymmenen jälkeen.

VR:n liikenteenohjauksesta kerrottiin, että liikennekatkosta pidensi uusien puiden kaatuminen radalle kesken korjaustöiden.

– Juuri kun saatiin virrat päälle ja yksi juna pääsi menemään, niin taas kaatui puu.

Matkustajat kertoivat, että junahenkilökunta oli illalla yhtä epätietoisena siitä, miten ja koska ongelma ratkeaa. Esimerkiksi Lappeenrannasta 17.40 lähtenyt juna peruutti illalla takaisin asemalle. Ensin matkustajille kerrottiin, että heidän kannattaa odottaa korvaavia bussikyytejä. Lopulta kyytejä ei kuitenkaan pystytty järjestämään. Osa matkustajista lähti pois junasta järjestämään omaa kyytiä.

Junarata saatiin kuitenkin auki kymmenen jälkeen ja odottavat junat lähtivät jatkamaan yötä myöten matkaa. VR:n tiedottaja Ulla-Maija Mansikka pahoitteli keskiviikkona, että päivä oli junaliikenteen kannalta aika katastrofaalinen. Mansikka uskoi, että VR joutuu neuvottelemaan matkustajien kanssa mahdollisista korvauksista.

Lumipyry vaikeutti myös Etelä-Karjalan lentoliikennettä. Sekä kello kahdeksan aamulento että sitä seuraava, aikataulun mukaan 14.15 Lappeenrantaan saapuva lento peruttiin kokonaan Lappeenrannan lentokentän sääolosuhteiden takia. Muun muassa kiitoradan lamput olivat niin paksusti lumen peitossa, etteivät koneet olisi voineet laskeutua Lappeenrantaan. Myöhemmin iltapäivällä lentoliikenne saatiin jo toimimaan.

Autoille avattiin tietä auroilla ja sahoilla

Leena Sallinen

Etelä-Karjala kuoriutui keskiviikkoaamun kinoksista urheasti, mutta vaivalloisesti marraskuun ensimmäisen päivän rientoihin.

Tienpitäjät ja katujen auraajat tekivät parhaansa avatessaan teitä ja katuja ajokuntoon. Palokunnat raivasivat teille kaatuneita puita. Kansalaiset auttoivat toisiaan kaivamaan esiin ja työntämään liikkeelle lumeen juuttuneita autoja. Jalankulkijat talloivat hankeen omia polkujaan.

Ponnisteluista huolimatta lumimyräkkä sai eteläkarjalaisten elämän, ainakin liikenteen joltisenkin sekaisin.

Kaikki eivät päässeet liikkeelle ajoissa, monet eivät ensinkään. Ei liikkunut oma auto, ei tullut bussi eikä taksi. Kertaalleen auratut tiet menivät muutamassa tunnissa tukkoon tuulessa ja pyryssä.

— Monella tieosuudella on jo toinen tai kolmas aurauskerta menossa, kertoi tiemestari Sakari Häyhä Kaakkois-Suomen tiepiiristä keskiviikkona aamupäivällä.

Häyhä on Imatran alueen tiemestari, mutta keskiviikkona hänen vastuullaan oli myös Lappeenrannan alue eli koko Etelä-Karjala.

Häyhän mukaan tiehallinto pisti maakunnassa liikkeelle kaiken mahdollisen kaluston teitä avaamaan. Päätieverkkoa hoitaa Lappeenrannan alueella Tieliikelaitos, Imatran alueella YIT. Alemman tieverkon aurauksesta vastaavat yksityiset aliurakoitsijat.

— Jo tiistaina iltapäivällä lähdettiin Imatran päässä suolaamaan päätiestöä kun tiedettiin, että pyry tulee. Kun se sitten illalla tuli, kaikki muu kalusto lähti alemmalle tieverkolle, ja siitä lähtien ne ovat olleet töissä.

Siitä lähtien tuli myös lunta, Häyhän mukaan 2–3 senttiä tunnissa.

— Ja lumentuloa jatkuu sääennusteen mukaan vielä vuorokausi eteenpäin. Hurjalta näyttää, Häyhä totesi.

Hänen mukaansa teiden aurausta jatketaan nonstoppina sikäli kun kalustolle kuljettaja löytyy.

— Päätiekalustolla on kaksi henkeä per auto. Toinen huilaa välillä. Aliurakoitsijoilla on kellä enemmän kellä vähemmän vaihtohenkilöstöä. Äkkiä tulevat kuitenkin työaikalait ja väsymys vastaan.

Kalustokin osoittautui keskiviikkona riittämättömäksi.

— Kalustomitoitusta ei ole tehty tällaisen poikkeustilanteen mukaan, Häyhä muistutti ja toivoi kansalaisilta kärsivällisyyttä.

Samat toiveet esitti Lappeenrannan kaupungin tiemestari Matti Himmi.

— Tilanne on lähes katastrofaalinen, mutta emme anna periksi, hän arvioi keskiviikkona iltapäivän tilannetta Lappeenrannan kaduilla.

Niitäkin puhdisti kaikki saatavilla oleva kalusto. Konerikot tosin vähensivät kapasiteettia jonkin verran päivän mittaan.

— Lisäksi on sattunut muutamia työtapaturmia, onneksi lieviä, Himmi kertoi.

Hänen mukaansa tavoitteena oli saada keskiviikkona kello 16:een mennessä kaikki Lappeenrannan kadut kertaalleen auratuksi.

— Ei ole mitään mahdollisuuksia saada niitä täyteen leveyteen, mutta edes pieni reikä yritetään jokaiselle kadulle saada.

Himmi pahoitteli, että monet pyörätiet ovat ummessa, ja kevyttä liikennettä tulee kadulle.

— Autoilijoilla pitää kuitenkin olla nyt ymmärrystä ottaa huomioon kaikkinainen kadulla liikkuminen.

Lappeenrannan katujen auraajat läksivät illasta joksikin aikaa lepäämään.

— Kolmen aikaan yöllä valot taas vilkkuu, Himmi lupasi.

Maaseudulla uurastivat vapaapalokunnat teille taipuneiden tai katkenneiden puiden kimpussa. Lappeenrannan Haapajärven ja Kemppilän välisellä tiellä puita pätki Vainikkalan VPK:n iskujoukko.

— Tätä ja lukuisia muita teitä on putsattu aamukahdeksasta alkaen ja vielä on ainakin pari paikkaa tiedossa, kertoi Tuukka Vuorinen puolilta päivin.