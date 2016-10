Uutinen

Etelä-Saimaa: Voimakas matalapaine tuo viikon puolivälissä Kaakkois-Suomeen yötä päivää jatkuvat pakkaset — samalla vesisade vaihtuu lumeksi Yötä päivää kestävät pakkaset saapuvat Kaakkois-Suomeen viikon puolivälissä, kun ilmamassa viilenee. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin kertoo, että sunnuntain ja alkuviikon sateet tulevat Kaakossa vielä vetenä alas, mutta puolessa välin viikkoa Suomea lännestä lähestyvä voimakas matalapaine tuo seudulle myös lunta. Viikonlopun sateiden ja loppuviikon lumisateen välissä on melko lailla poutainen ja sateeton tiistai. Meteorologin mukaan Kaakon ajokelit ovat ensi viikolla pahimmillaan erittäin huonot. —Nyt on osattava varautua ajoissa. Maahan sataa märkää lunta. Pakkasta on kellon ympäri. Tiet voivat olla keskiviikosta eteenpäin erittäin huonossa ajokunnossa, Kaisa Solin varoittaa. Lunta on luvassa eniten keskiviikkona, mutta lumisateita näyttäisi riittävän myös torstaille ja perjantaille. Matalapaine saapuu torstaina Suomen eteläpuolelle ja kierrättää sateita edelleen maan pohjois- ja itäosiin. Etelä-Kymenlaaksossa on sateisempaa kuin sisämaassa, jossa idänpuoleiset virtaukset tuovat veden lumena alas. —Rannikko on kysymysmerkki, mutta odotettavissa on, että rannikolla ensi viikko on vetisempää kuin sisämaassa. Järvien ja vesistöjen seutuvilla saattaa lisäksi tulla alas kuurotyyppisiä sateita. Kun järvet ovat vielä auki, eikä jäässä, ruokkii tämä paikallisia sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen säämallit näyttävät sään noin 10 vuorokautta eteenpäin. Meteorologi kertoo, että kylmä ilma näyttää jatkuvan vielä seuraavan viikon alkuun. —Mitään huippupakkasia ei ole tulossa, mutta pikkupakkasen puolella Kaakossa mennään ensi viikon puolivälistä yötä päivää. Lue koko uutinen:

