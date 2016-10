Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi kissa tuo iloa Lauri Väärän joskus yksinäiseen elämään Ingrid Bergman ja Gary Cooper syleilevät piirroskuvassa. — Espanjan kuun kuumottaessa heidän rakkautensa saa täyttymyksensä, 13-vuotias Lauri Väärä selostaa pöydän alla piilossa. Yleisö — suomenkyläläiset isännät ja emännät — hörähtää nauramaan. Meneillään on elokuvanäytös, jonka Väärä järjesti yhdessä serkkupoikansa kanssa 1940-luvun lopussa Suomenniemellä. Serkku rakensi kelalaitteen, jonka kankaalle Väärä piirsi ruutu ruudulta elokuvalehdessä olleen kuvakertomuksen filmistä Kenelle kellot soivat. Kyläläisetkin pääsivät elokuviin. Selostusteksti soljuu vanhasta muistista, eikä 1940-luvun filmitähtien nimien kanssa ole mitään vaikeuksia. Sen sijaan uudemmat nimet eivät enää tahdo pysyä 80-vuotiaan näytelijän, teatterinjohtajan ja -ohjaajan mielessä. Väärä on sairastunut Alzheimeriin, mutta oireet ovat vielä hallinnassa. — En ole vielä millään lailla sairauden armoilla. Mielestäni muistan kaiken, vain nimet haihtuvat. Teatterin ammattilaiselle muisti on tärkeä työkalu. Siihen Väärä on aina voinut luottaa. — Minulla ei ollut koskaan huolta muististani. Tekstit tarttuivat mieleen helposti. Nyt kaikki vähitellen hupenee. Hän ei häpeä sairauttaan, ja nimien muistamiseen hän on omaksunut selkeän konstin: — Kysyn aina ihmisen tavatessani, mikä sinun nimesi on. Hän suunnittelee täyttävänsä makuuhuoneensa seinät valokuvilla, joihin hän liittää niissä esiintyvien ihmisten nimet. Niin nimet ovat tallessa. Yksinäisyys kuitenkin kurkistelee nurkalla. — Minulla on kissa, mutta se juoksi pois eikä ole näkynyt pariin viikkoon. Olen ollut niin yksinäinen. Viikko sitten lauantaina Väärä ei ollut yksin. Ystävät ja entiset työtoverit läheltä ja kaukaa tulivat juhlimaan 80 vuotta täyttävää teatteriveteraania. Juhlat pidettiin Suomenniemen nuorisoseuran talossa, jonne Väärä oli koonnut näyttelyn vanhoista valokuvista uransa ja elämänsä varrelta. — Joku voi arvostella näyttelyn pystyttämistä itsestään, mutta paskat! Se on minun ammattini. Kuolema lähestyy. Kun täyttää 80 vuotta ja haluaa kertoa, mitä on vuosien varrella tehnyt, kukaan muu ei siihen pysty kuin minä itse. Yksi juhlien kohokohdista oli uusi kissa. Kissanpennun — ja sen mukana paljon uutta elämäniloa — lahjaksi toivat Lemin nuorisoseuralaiset, joiden teatterin Väärä ohjasi uuteen kukoistukseen. Lauri Väärästä laajemmin päivän lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

