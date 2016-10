Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan alueen markkinointi vaatii yhteistyötä ja pitkää pinnaa kaikilta matkailualan ihmisitä ja yrityksiltä Verkkokauppayhtiö Alibaba aikoo tuoda ensi vuonna Lappiin 50 000 kiinalaista turistia. Mikko Raution elämäntyö Finnairin Kiinan myyntiyksikön päällikkönä on alkanut tuottaa hienoja tuloksia. — Minä olen vienyt kiinalaisia toimittajia ja matkailualan ihmisiä Lapissa varmaan sellaiset 50 eri kertaa, Rautio sanoo. Rautio teki Finnairilla pitkän uran. Eläkkeelle jäätyään hän on antanut asiantuntemuksensa ja ammattitaitonsa Lappeenrannan Lentokenttä Oy:n käyttöön. Rautio on yksi yhtiön ammattihallituksen jäsenistä. — Lentoasemalle on palkattu ammattijohtaja. Meidän tehtävämme on tukea hänen työtään. Yhtiön toiminnan rutiineihin emme puutu, Rautio kuvaa hallituksen toimintaa. Raution mukaan Lapin menestys matkailukohteena perustuu alan yritysten hyvään yhteistyöhön. — Jos esimerkiksi Rovaniemellä pitää järjestää iso tapahtuma ja tarvitaan vaikka 400—500 moottorikelkkaa, ne tuodaan sinne, Rautio sanoo esimerkin. Samanlaista yhteistyötä ja verkostoitumista tarvitaan myös Saimaan alueen matkailun kehittämisessä. Onnistuminen tässä on oleellista myös lentokentän tulevaisuuden suhteen. — Pitää luoda yhteistyössä paketteja, joita on helppo viedä eteenpäin. Jos on alan tarjontaa ja kysyntää, myös lentoyhtiöt kiinnostuvat kohteesta, Rautio muistuttaa. — Olen itse käynyt Lappeenrannassa, Imatralla, Joensuussa ja Savonlinnassa. Suur-Saimaan alueelta löytyy paljon kiinnostavia erikoisuuksia, joita voi tarjota matkailijoille, Rautio sanoo. Rautio muistuttaa, että yhteistyö kiinalaisten matkajärjestäjien kanssa vaatii pitkäjännitteisyyttä ja sama koskee myös Euroopan suuria matkailumaita. — Mainoslehtiset ja kerran vuodessa tehty esittelymatka eivät riitä. Raution mukaan Kiinan-liiketoiminnassa pitää olla hyvä suhdeverkko. Hyvä maine pitää ansaita luotettavalla ja hyvällä toiminnalla. Lue koko uutinen:

