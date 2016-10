Uutinen

Etelä-Saimaa: Puhelinmyyntifirmat työllistävät kuluttajaviranomaisia jatkuvasti — ongelmana epäselvyydet ja monimutkaiset tuotteet Puhelinmyyntiä koskevat asiat työllistävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoa päivittäin. Kuluttajaneuvontaan tulee vuosittain jopa 3 000 ilmoitusta myyntiä koskevista epäselvyyksistä. Lakimies Kristiina Vainio Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sanoo, että ongelmia tuottaa esimerkiksi se, että puhelimitse myydään monimutkaisiakin tuotteita, kuten vakuutuksia. Ihminen ei välttämättä aina ymmärrä kunnolla, millaisesta tuotteesta on kyse tai mihin hän on sitoutumassa. Toimitusjohtaja Mika Turkki Lappeenrannassa ja Kouvolassa teleoperaattoreiden tuotteita myyvästä Fin Kotimaan Puhelinpalveluista sanoo, että myynnin täytyy aina perustua faktoihin. Asiakkaalle pitää kertoa, mistä on kyse. Turkin mukaan hyvä myyjä kuitenkin tunnustelee asiakkaan tarpeita ja edistää sillä tavalla myyntiä. Jos myyjä onnistuu osoittamaan ihmiselle, että tällä voisi olla käyttöä tuotteelle, puhelimessakin saattaa syntyä heräteostoksia. Lue Uutisen takaa -kirjoitus puhelinmyynnistä sunnuntain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

