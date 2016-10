Uutinen

Etelä-Saimaa: Kumman valitsisit maailman mahtavimman valtion johtoon: koleran vai ruton? Suomeenkin on levinnyt ajatus, että Yhdysvaltojen marraskuun kahdeksannen päivän presidentinvaaleissa äänestäjien olisi valittava ruton ja koleran väliltä. Kahden pääehdokkaan, eli demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin vertaaminen yhtä pahoiksi taudeiksi ontuu Yhdysvaltoihin erikoistuneen tutkija Charly Salonius-Pasternackin mukaan pahoin. — Ehkä molempien väittäminen yhtä huonoiksi vaihtoehdoiksi antaa illuusion jonkinlaisesta tasapuolisuudesta. Ehdokkaistahan toinen on täysin kyvytön olemaan Yhdysvaltain presidentti, ja toinen taas on ehkä kokenein, ties kuinka moneen vuosikymmeneen, astumaan Valkoisen talon johtoon virheineen kaikkineen. Salonius-Pasternakin mukaan jos kuka muu tahansa amerikkalainen poliitikko kuin Trump olisi sanonut edes murto-osan siitä, mitä hän on vaalikampanjansa aikana sanonut, hän ei olisi enää ehdokas eikä poliitikkokaan. Suomalaisissa puolueissa ei ole syntynyt jakolinjaa joko Clintonin tai Trumpin kannattajien välille. Tunnetuin kantansa julkistanut on valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), joka kesällä kannatti Clintonin politiikkaa. — Ministerit ja valiokuntien puheenjohtajat, eli poliitikot, jotka eivät edusta vain itseään ja puoluettaan, vaan myös Suomea, ovat täysin loogisesti ja diplomaattisen oikeaoppisesti olleet vaiti suosikeistaan ja todenneet, että yhteistyöhön pystytään, tuli valituksi kumpi tahansa, Salonius-Pasternack toteaa. Lappeenrantalaisten kansanedustajien Jani Mäkelän (ps.) ja Jukka Kopran (kok.) mielestä heidän ei Suomen kansanedustajina pidä ottaa kantaa minkään vieraan vallan päämiehen valintaan, eivätkä he nimeä suosikkiaan kahdesta pääehdokkaasta. — Asetelma on sama kuin Suomen vuoden 2000 presidentinvaaleissa: täytyy valita kahdesta vähemmän epämieluisa. Suomen media ja itseään älymystönä pitävä väki on valinnut voimakkaasti puolensa vaaleissa Trumpia vastaan — heille voisi olla opettavaista, jos USA:n kansa valitsisikin toisin, Mäkelä sanoo. Ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) sen sijaa liputtaa avoimesti Clintonin puolesta. Häntä huolestuttaa ajatus Trumpin kaltaisesta röyhkeästä, impulsiivisesta ja kovin arvaamattomasta ihmisestä maailman suurimpien asevoimien johdossa. — Jos Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset suhteet muuttuvat vielä nykyisestäkin enemmän kylmän sodan suuntaan, niin kyllä se Suomen ilmapiirissä tuntuu heti. Emme me mihinkään pääse sijainnistamme toisen suurvallan naapurina, Kymäläinen sanoo. Lue koko uutinen:

