Etelä-Saimaa: Kopio Rajalle koulutettava voitti valituksensa keskeyttämisestä Raja- ja merivartiokoulu eväsi väärin perustein rajavartijan peruskurssin opiskelijan hakemuksen opintojen määräaikaisen keskeytyksestä. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut tapauksen opiskelijan eduksi vuodelle 2014 ajoittuvassa hallintovalituksessa. Rajavartijan peruskurssin opiskelija haki syksyllä 2014 oikeutta keskeyttää opintonsa enintään kahdeksi vuodeksi. Hän oli aloittanut peruskurssin tammikuussa ja hakenut samaan aikaan myös rauhanturvaajaksi. Raja- ja merivartiokoulu hylkäsi hakemuksen, koska peruskurssilaisilla ei ollut virassa olevien rajavartijoiden lailla ehdotonta oikeutta virkavapaaseen kriisinhallintatehtävien perusteella. Keskeyttämisen hyväksyminen oli tämän vuoksi puhtaasti oppilaitoksen harkinnassa oleva asia. Koulun mielestä kurssille valitut eivät olleet virassa, mutta he olivat päinvastoin tehneet kahden vuoden sitoumuksen palvella valmistuttuaan heille osoitetussa virassa, ja kaikkia kurssin suorittaneita tarvittiin operatiivisessa toiminnassa. Opiskelija keskeytti opintonsa, lähti kriisinhallintatehtäviin, mutta teki myös hallintovalituksen oppilaitoksen ratkaisusta. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus päätyivät ratkaisussaan samaan lopputulokseen. Harkinta hakemuksen epäämisessä ei ratkaisun mukaan perustunut objektiivisesti arvioiden hyväksyttäviin syihin. Yksittäisen opiskelijan opintojen määräaikaisella keskeyttämisellä ei voinut olla vaikutusta operatiivisten tehtävien hoitamiseen, koska virassa olevalla henkilöstöllä on samanaikaisesti ja samoilla perusteilla ehdoton oikeus virkavapauteen. Rajavartiolaitoksen korvattavaksi tulivat myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Hallinto-oikeudessa ei käsitelty mahdollisia vahingonkorvausvaatimuksia. Lue koko uutinen:

