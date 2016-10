Uutinen

Etelä-Saimaa: Karjalaisperheen metsään raivaama asutustila on nyt valtion suojelumetsää Sopestin metsät Savitaipaleella humisevat nyt valtion suojeluksessa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) osti tilan Metso-metsiensuojeluohjelman varoilla. — Näin isoja kokonaisuuksia ja kokonaisia tiloja on Kaakkois-Suomessa suojeltu vähän. Parin viime vuoden aikana tosin on tullut muutama, kertoo metsätalousinsinööri Pekka Jokinen ELYstä. Iso alue tarjoaa parhaat edellytykset luonnon monimuotoisuudelle. Sopesti on tällä hetkellä ympäristöministeriön hallinnassa. Parin vuoden sisään se siirtyy Metsähallitukselle, joka päättää muun muassa rakennusten kohtalosta. — Nyt tilalla ovat voimassa normaalit jokamiehenoikeudet. Siellä saa sienestää, marjastaa ja retkeillä, Jokinen opastaa. Kunttulan ja Kaulion kylien välimaastossa sijaitsevan 53 hehtaarin tilan metsät ovat olleet pitkään hakkaamatta. Tilalla viimeksi asuneet veljekset Einari ja Veikko Lehkonen elivät vaatimatonta elämää, eivätkä tarvinneet rahaa metsäkaupoista. Sopestin tila on vuonna 1945 siirtokarjalaisille muodostettu asutustila. Veljekset ja heidän isänsä Johannes Lehkonen tekivät aikoinaan valtavan työn raivatessaan kymmenen hehtaaria peltoa metsään. — Täällä oli vain pieni luonnonniitty ja kallellaan ollut lato. Kaikki muu oli metsää, nuorin veli Lauri Lehkonen kertoo. Kymmenen hehtaaria merkitsi vähintään kymmentä tuhatta kaadettavaa puuta ja maasta kaivettavaa kantoa. Kaikki tehtiin käsivoimin kirveillä, kuokilla ja kantopommeilla. Raivaamisen ohella rakennettiin. Hirsinen sauna oli ensimmäinen asunto, jonka aikana perhe saunoi maakuopassa. Mukana tulleelle hevoselle ja lehmälle rakennettiin väliaikainen navetta. Kahden kamarin ja tupakeittiön päärakennus, tiilinavetta, tallit ja aitat nousivat aikanaan. Sopestiin ostettiin traktori jo 1950-luvulla, ihan ensimmäisiä paikkakunnalla. Vuonna 1960 hankittu leikkuupuimuri oli pitäjän ensimmäinen. — Sillä veljeni Einari kävi puimassa monessa talossa, Lauri Lehkonen kertoo. Toisin kuin veljensä, Lauri Lehkonen kävi oppikoulun ja kauppaopiston. Tietämys karttui ilman kouluoppiakin. Veljeksistä vanhin, Helsingissä asunut Toivo oli töissä telakalla. Illat hän luki ja kirjoitti. Hänestä tuli 1950-luvun lopussa maanlaajuisestikin kuuluisa, kun hän voitti kolme kertaa Tupla tai kuitti -tietokilpailun televisiossa. Sopestista, Lehkosista ja asutustiloista enemmän päivän lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

