Etelä-Saimaa: Hirvenlihaa liikenee myyntiin vain vähän Hirvijahti on menossa, mutta paikallista hirvenlihaa on vähän tarjolla metsästysseuroihin kuulumattomille kuluttajille. Kaadetut hirvet menevät melko tarkoin metsästäjien omiin pakastimiin, metsästysseuroista kerrotaan. Kaatolupien määrä on viime vuosina hieman noussut, mutta on kaukana 1970—80-lukujen kymmenistä kaatoluvista per seura. — Jos seuralla on vaikka 40 osakasta ja muutama kaatolupa, ei siinä paljon jaettavaa ole, Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Juha Helkala toteaa. Kun seura järjestää maanvuokraajille peijaiset ja muistaa paistilla maanomistajaa, jonka maille hirvi kellistyy, jaettavaa jää vielä vähemmän. Jos joku lihaa myykin, ostaja löytyy useimmiten läheltä, jopa omasta seurasta. Seurat myyvät hirveä lähinnä silloin, kun ne tarvitsevat rahaa investointeihin. Esimerkiksi Hyrkkälän erämiehet rakentaa paraikaa lihankäsittelylaitosta ja on toimittanut hirveä myyntiin Lappeenrannan kauppahalliin Mytyn lihakauppaan. Kauppias Heikki Saarela kertoo, että paikallista hirvenlihaa on ollut Mytyn kaupassa tarjolla joka syksy. Vakio-ostajat tilaavat hirveä usein jo ennakkoon. Markettien altaissa löytyy hirveä pakasteena muun muassa Virosta sekä suuren lihanjalostajan kautta toimitettua pohjoissuomalaista hirveä. Kuluttajalle paras konsti saada paikallista hirveä onkin kysyä sitä suoraan seuroilta. Lue koko uutinen:

