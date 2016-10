Uutinen

Etelä-Saimaa: Uudella Isolla-Kristiinalla vuosi takanaan: Kahvilakeskittymässä on ruuhkaa, toisessa päädyssä hiljaista — ”Luulin, että liikevaihto kasvaisi” Vuosi sitten Iso-Kristiina juhli toisen rakennusvaiheensa valmistumista Lappeenrannan keskustassa. Kauppakeskuksen paraatipaikalle muuttaneet yrittäjät kertovat uuden myymälän ja hyvän sijainnin vauhdittaneen myyntiä. Hiljaisessa päädyssä kenkäketju Crocsin myymälä sulkee ovensa ja kosmetiikkaliike The Body Shopin yrittäjä pettyi asiakasmäärien vähyyteen. Suomalainen kirjakauppa muutti Isoon-Kristiinaan kävelykatu Oleksilta. Myymäläpäällikkö Anna-Mari Honkamäki kertoo, että uusi myymälä on näkynyt myynnin piristymisenä. Myös samassa kerroksessa sijaitseva Kookenkä kiittelee sijaintiaan. Myymälästä vastaavan Teija Kilpiön mukaan vanhat asiakkaat ovat löytäneet liikkeen ja venäläisasiakkaiden määrä kasvaa. Kahviloissa vilkastuminen on tapahtunut viime aikoina, sanoo Robert’s Coffeen yrittäjä Virva Vehmaa. — Puolitoista vuotta sitten oli haasteellista. Kauppakeskus liikkeineen oli vain puoliksi auki, mutta kahviloita ja asiakaspaikkoja oli kuitenkin paljon. Myös Picnicin päällikkö Tiina Jokelainen on tyytyväinen kahvilan sijaintiin. — Tässä päässä ihmisiä pyörii aina, vaikka Anttilan lähtö näkyykin suurimpien ihmisvirtojen laantumisena. Liukuportaiden ja kahviloiden tuntumassa on vilinää, mutta toista päätyä The Body Shopin yrittäjä Tiina Valkeapää kutsuu kuolleeksi kulmaksi. — Olen täällä ihan pimennossa. Luulin, että liikevaihto kasvaisi, kun siirryin Weerasta tänne. Ison-Kristiinan Crocs-myymälä tekee loppuunmyyntiä. Crocsin myymäläpäällikkö ei halunnut kommentoida liikkeen lopettamista Etelä-Saimaalle. Konkurssiin ajetulta tavaratalo Anttilalta jäänyt tila Isossa-Kristiinassa ammottaa tyhjänä ainakin loppuvuoden. Tilaan on ollut kiinnostuneita tulijoita, mutta päätöksiä ei vielä ole tehty, sanoo Ison-Kristiinan omistavan Cityconin kaupallinen johtaja Ulla-Maija Kemppi. — Vuodenvaihteessa ratkaisuja pitää saada aikaan. Citycon ei ole tehnyt päätöstä siitä, vuokrataanko Anttilan tila yhtenä kokonaisuutena vai jaetaanko se usealle vuokralaiselle. Muualla Suomessa vähittäistavaraketju Tokmanni avaa myymälöitä Anttilalta vapautuneissa tiloissa. Tokmannin toimitusjohtaja Heikki Väänänen ei haikaile Isossa-Kristiinassa kerrosta ylemmäs. Hän on tyytyväinen nykyiseen liiketilaan katutasossa. — Halusimme alun perinkin samaan kerrokseen kuin elintarvikemyymälät, koska valikoimassamme on paljon päivittäistuotteita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/29/Uudella%20Isolla-Kristiinalla%20vuosi%20takanaan%3A%20Kahvilakeskittym%C3%A4ss%C3%A4%20on%20ruuhkaa%2C%20toisessa%20p%C3%A4%C3%A4dyss%C3%A4%20hiljaista%20%E2%80%94%20%E2%80%9DLuulin%2C%20ett%C3%A4%20liikevaihto%20kasvaisi%E2%80%9D/2016121427407/4