Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi saa Lappeenrannassa oman ampumaradan Lappeenrannan poliisiasema saa oman ampumaradan. Poliisiasemaa korotetaan peruskorjauksen yhteydessä lisäkerroksella, johon sijoitetaan muun toiminnan ohella ammuntarata. Ampumapaikkoja on neljälle, ja pisin ampumamatka on 25 metriä. Uusittu poliisiasema otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa. — Ampumarata valmistuu samassa aikataulussa poliisiaseman peruskorjauksen kanssa, kertoo poliisitalohankkeen projektimies, ylikonstaapeli Seppo Karhu Kaakkois-Suomen poliisista. Poliisi on järjestänyt harjoituksiaan Etelä-Karjalassa muun muassa Muukon ampumaradalla sekä rajavartiolaitoksen radalla Immolassa. — Oman sisäampumaradan puuttuessa olemme tukeutuneet harjoituksissa osittain myös Kouvolan pääpoliisiaseman rataan. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

