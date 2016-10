Uutinen

Etelä-Saimaa: Monolanjärven rannalla syntyy runoja, piirustuksia, maalauksia ja keksintöjä Tässä kodissa kirjoitetaan runoja ja kirjeitä, maalataan tauluja ja kehitellään ikiliikkujaa. Arja Vainion ja Veli Honkasen koti Savitaipaleella oli 20 vuotta kesämökki. Vuonna 2008 pariskunta myi varsinaisen asuntonsa Keravalla ja muutti maaseudun rauhaan. — Olen syntynyt Keravalla ja monen polven keravalaisia. Mutta en tykännyt asua siellä enää, kun kaikki lapsuuden paikat on myllerretty uusien kerrostalojen tieltä. Uusissa taloissa asuvat uudet ihmiset, Vainio kertoo. Ympärivuotista asumista varten hirsimökkiä laajennettiin. Päärakennuksen lisäksi Honkanen on rakentanut ensin yhden autotallin, joka on sittemmin muutettu verstaaksi, ja sen perään uuden. Lisäksi on pienempiä rakennelmia, joissa kaikissa näkyy rakentajan persoonallinen käden jälki. Piipunhattuna vartioi metso, verstaan ovessa on komea hauki. Maalausharrastuksen tuomat ystävät ovat sitoneet Honkasta Savitaipaleeseen. Hän johtaa kansantaideyhdistystä, joka on jo useampana kesänä järjestänyt näyttelyn kirkonkylässä. Honkanen viihtyy verstaassaan kehittelemässä keksintöjään. Ikiliikkuja on ollut työn alla jo useamman vuoden, mutta ihan vielä ei ole valmista. Pihamaa on Vainion valtakuntaa, jossa hän mielellään ahkeroi. — Kottikärryt ovat suosikkityövälineeni, hän kertoo. Vainio on kunnostautunut kirjallisuuden saralla julkaisemalla sekä runoja että lastenkirjoja. Kirjoituspiiri Kursiivin kokoontumisissa Luumäen Taavetissa hän sai tuttavia ja ystäviä, jotka juurruttivat häntä uuteen kotiseutuun. — Joitain vuosia olin siinä mukana. Kolme vuotta sitten lopetin. Nyt on aikaa piirtämiselle. — Piirustukseni eivät mahdu seinälle Vellun maalausten joukkoon. Lähetän niitä ystävilleni käsin kirjoitettujen kirjeiden mukana. Piirtäessä ja kirjoittaessa kuluu aika, kun pihatyöt syksyllä loppuvat. Keravalle hänellä ei ole yhtään ikävä. Aiheesta enemmän päivän lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

