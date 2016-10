Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuudesluokkalaisella paras vaste HPV-rokotukselle — Imatralla 79,2 prosenttia tytöistä saanut ensimmäisen rokotteen Imatralaistytöt ovat ottaneet hyvin papilloomavirus- eli HPV-rokotuksia. Tällä hetkellä Suomessa 68,8 prosenttia kuudesluokkalaisista tytöistä on saanut ensimmäisen HPV-rokoteannoksen. Imatralla vastaava luku on 79,2. Koulu- ja opiskeluterveyden palveluesimies Sanna Imeläinen Eksotesta kertoo, että vuosien varrella joidenkin kohdalla on kuitenkin otettu vain ensimmäinen rokotesarjan rokotteista. Etelä-Karjalassa tyttöjä alettiin rokottaa kohdunkaulansyövältä suojaavalla HPV-rokotteella marraskuun 2013 lopussa. Alkuvaiheessa suojan saivat halutessaan kaikki peruskoulussa olevat tytöt, nyttemmin kansallisen rokotusohjelman mukaisesti vain kuudesluokkalaiset. Rokote olisi hyvä antaa ennen sukupuolielämän aloittamista. — Koskaanhan ei voi tietää miten elämä menee, ja 11—12 -vuotiaana vaste on paras, Imeläinen toteaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen HPV-rokotekattavuusraportti 2015 antaa tarkat tiedot Imatralla rokotettujen tyttöjen määristä sen vuoksi, että Imatra ei kuulunut Eksoteen kun raportti on koottu. Imatra liittyi Eksoteen vasta alkuvuodesta 2016, joten sen tietoja pystyy selaamaan vanhemmista tilastoista itsenäisesti. Muutoin rokotteet on tilastoitu vain Eksoten alueen tarkkuudelta. Raportissa ovat mukana 1998—2002 syntyneet tytöt, sillä vuonna 2013 rokotetuksen saivat halutessaan kaikki peruskouluikäiset tytöt. Lokakuun 2013 ja syyskuun 2014 välisenä aikana Imatralla on annettu HPV-rokotteita kaikkiaan 1 160. Luvussa on mukana kaikki annetut annokset. Tuolloin HPV-rokotetta piti ottaa kolme annosta, nyttemmin määrän pudottua kahteen. Ensimmäisen rokoteannoksen otti 397 tyttöä, toisen 389 ja kolmannen 374. Vuonna 2002 syntyneiden tyttöjen osalta lokakuun 2014 ja syyskuun 2015 välillä rokotuksia annettiin 235. Ensimmäistä annosta pistettiin tuolloin 80, toista 79 ja kolmatta 76. — Kolmas annos on kuitenkin voitu antaa myös vasta syyskuun 2015 jälkeen. Sen jälkeisiä tietoja ei vielä ole saatavilla, Imeläinen muistuttaa. Koko Eksoten alueella lokakuun 2013 ja syyskuun 2014 aikana HPV-rokotteita on annettu peruskouluikäisille tytöille kaikkiaan 3768. Ensimmäistä annosta tuosta summasta on 1606, toista 1473 ja kolmatta 688. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/29/Kuudesluokkalaisella%20paras%20vaste%20HPV-rokotukselle%20%E2%80%94%20Imatralla%2079%2C2%20prosenttia%20tyt%C3%B6ist%C3%A4%20saanut%20ensimm%C3%A4isen%20rokotteen/2016121424777/4