Uutinen

Etelä-Saimaa: Kertyikö korjausvelkaa — voisitko ajatella asuintaloasi purettavaksi uuden tieltä? Purkaminen on yksi vaihtoehto taloyhtiössä. Se saattaa tulla mieleen, jos talo on päässyt rapistumaan huonokuntoiseksi eikä korjaaminenkaan takaisi nykyaikaista lopputulosta. Näin voi olla, jos asuintalo on rakennettu sellaisena aikana, jonka arkkitehtuurista tai tekemisen laadusta ei ole jäänyt jälkipolville kehuttavaa. Asukkaille purkamisen houkutin on se, että uusi talo voisi olla vanhaa korkeampi tai muuten isompi, jolloin lisärakentaminen tuo helpotusta taloyhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Asumisen laatu paranee esimerkiksi rakentamalla hissillinen talo hissittömän tilalle. Kuntia taas kiinnostaa asutuksen tiivistäminen ja lisäkerroksien saaminen suosituille alueille. Tällä hetkellä taloyhtiön jokaisen osakkaan pitää olla suostuvainen, jotta yhtiö voi korvata vanhan talon uudella. Maan hallitus on selvittänyt, miten taloyhtiö voisi tehdä purkupäätöksen enemmistön äänillä. Etti Kantola Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/29/Kertyik%C3%B6%20korjausvelkaa%20%E2%80%94%20voisitko%20ajatella%20asuintaloasi%20purettavaksi%20uuden%20tielt%C3%A4/2016121423667/4