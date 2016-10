Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaalla odotellaan, jännitetään ja tehdään paperia UPM:n Kaukaan tehtaalla työskentelee noin 250 päällystetyn aikakauslehtipaperin tekijää. Heidän pääluottamusmiehensä Kari Rikkilä kertoo, että työntekijöillä on pelonsekaiset tunteet tulevaisuudesta. — Se on asia, jota on turha kieltää. Levollisin mielin ei voi olla. Rikkilän toteamuksen taustalla on UPM:n toimitusjohtaja Jukka Pesosen tuore ilmoitus, jonka mukaan yhtiö käynnistää graafisia papereita Euroopassa tekevien tehtaidensa kilpailukykytarkastelun. Vaikka yhtiön paperitehtaat Euroopassa tekivät hyvän kvartaalituloksen, graafisten papereiden kysynnän odetetaan edelleen laskevan Euroopassa. Siksi uusia rakennejärjestelyjä mietitään jälleen. Kaukaalla toimii enää paperikone 1, kun paperikone 2 suljettiin toissa keväänä. Rikkilän mukaan pahinta ei kuitenkaan ennakoida. — Siihen luotamme, että täällä tehdään paperia jatkossakin. Kustannusten hakuahan tämä on ollut jo pitkään. Nyt odotellaan. UPM:n Kaukaan ja Kymin paperitehtaiden johtaja Matti Laaksonen sanoo, että kaiken taustalla on kysyntä. Laaksonen ei lähde arvelemaan lopputulosta Kaukaan saati Kymin osalta, koska analyysit ovat kesken. — Katsotaan rauhassa niiden tuloksia. Molempien tehtaiden henkilöstöstä olen ylpeä. He ovat perusmittaristoissa onnistuneet hyvin ja ovat sitoutuneita työhönsä. Evli Pankin analyytikko Markku Järvinen arvelee, että uudet järjestelyt saattavat kohdistua päällystettyyn hienopaperiin. Sitä tehdään Kymissä mutta myös yhtiön Saksan tehtaalla. LWC paperissa toimien kohteena voi Järvisen mielestä olla yhtiön Caledonian tehdas Isossa Britanniassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/29/Kaukaalla%20odotellaan%2C%20j%C3%A4nnitet%C3%A4%C3%A4n%20ja%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20paperia/2016121428685/4