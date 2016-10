Uutinen

Etelä-Saimaa: Hintalappu riippuu Picasson nimikirjoituksesta — taidemyyntinäyttely avoinna viikonloppuisin Lappeenrannassa Kubismin kehittäjänä tunnetun Pablo Picasson grafiikka on vallannut yhden seinän Lappeenrannan ortodoksisesta seurakuntasalista. Picasson signeeraamat 14 grafiikan koevedosta kuuluvat Toisiaan varten-myyntinäyttelyyn, jossa on esillä myös teoksia nimekkäiltä suomalaistaiteilijoilta, kuten Rudolf Koivulta, Juho Rissaselta ja Hugo Simbergiltä. Etelä-Saimaa vei Lappeenrannan taidemuseon amanuenssin Mikko Pirisen arvioimaan kuvia. Pirisen mukaan Picasso itsessään on aina kiinnostava nimi, mutta Picasson grafiikka ei ole kovin harvinaista taidemarkkinoilla, eikä sen hintakaan siksi ole korkea. — Koevedos on harvinainen, jos sitä on otettu vain joitakin pari kappaletta ennen varsinaisen teoksen vedostamista. Harvinainen koevedos on kuin virheellinen postimerkki, haluttu keräilykohde, Pirinen sanoo. Ennen Lappeenrantaa myyntinäyttely on ollut esillä Porissa, Helsingissä ja Jyväskylässä. — Aiemmissa näyttelyissä Picassot on käytännössä viety käsistä. Esimerkiksi Porissa sama henkilö osti kuusi Picasson teosta sijoitusmielessä, kertoo näyttelyn tiedottaja Jussi Savolainen. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

