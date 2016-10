Uutinen

Etelä-Saimaa: Aivovammaliitto vaatii lakimuutosta — vammautuneiden kiistatilanteet vakuutusyhtiöiden kanssa ovat toistuvia Aivovammaliitto on ilmaissut tänä viikonloppuna pidetyssä syysliittokokouksessa kantansa aivovammaisten henkilöiden ja vakuutusyhtiöiden välisistä toistuvista kiistatilanteista, joissa vakuutusyhtiöt tekevät päätöksiä, jotka poikkeavat huomattavasti vammautunutta hoitavien lääkäreiden lausunnoista. —Vakuutusyhtiöiden yleinen käytäntö hylätä merkittävä osa aivovammaisuuteen liittyvistä korvauksista aiheuttaa vammaisille ihmiselle loppuelämän pituisia ongelmia. Tulotaso jää alhaiseksi ja vaikka jossakin vaiheessa – usein vuosienkin taistelun jälkeen – vammainen voittaisikin tapauksensa, on toipumista edistävä kuntoutus jo viivästynyt. Tämä aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn alenemista, Aivovammaliiton kannanotossa todetaan. Aivovammaliitto vaatii lakimuutosta, koska nykytila on vammaisten kannalta epäoikeudenmukainen ja epätyydyttävä, kannanotossa jatketaan. Aivovammaliiton mukaan vammautuneiden on haastavaa löytää aivovamma-asioihin perehtyneitä juristeja, koska heitä on maassa vain kourallinen. Lisäksi monella vammautuneella ei ole varaa asianajajaan. Liiton kannanotossa todetaan, että vammautuneen kannalta tilanne on hankala myös sikäli, että vakuutusyhtiöillä on käytössään suuremmat resurssit ja vammautunut joutuu tulemaan toimeen omillaan. Kiistely korvauksista näistä lähtökohdista on jo alkujaan vammautuneen kannalta huono. Aivovammaliitto perustaa näkemyksensä tänä syksynä tekemäänsä kyselyyn, johon vastasi 521 henkilöä eli noin neljännes aivovammaliiton jäsenistä. Vastanneista 76 prosenttia kertoi joutuneensa vakuutusyhtiön kanssa vaikeuksiin. Oikeusjutuista vain hieman yli puolet, 53 prosenttia, päättyi vammaisen hyväksi. Aivovammaliiton mielestä asiantila voi kohentua vain tarpeellisilla lakimuutoksilla. Nykytila on vammaisten kannalta epäoikeudenmukainen ja epätyydyttävä, liitto toteaa. Suomessa vuosittain noin 15 000 - 20 000 ihmistä saa tapaturmaisen aivovamman. Aivovammat ja niiden oireet ovat monimuotoisia ja yksilöllisiä. Aivovammoja syntyy eniten putoamisten ja kaatumisten seurauksena, liikenneonnettomuuksissa, pahoinpitelyissä sekä vapaa-ajan tapaturmissa. Suurimmassa riskiryhmässä ovat 18-25 -vuotiaat miehet sekä yli 70-vuotiaat miehet ja naiset. Aivovamma on alle 45-vuotiaiden miesten yleisin välitön kuolinsyy. Kaikista aivovammoista noin 2/3 sattuu miehille. Lue koko uutinen:

