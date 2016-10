Uutinen

Etelä-Saimaa: Viipurinrinkelit näkyvästi esillä Lappeenrannan syysmarkkinoilla, Tyrisevä lopettaa joulukuussa, Juho Pulli meni verkkoon Torstaina alkaneilla ja perjantaina jatkuvilla Lappeenrannan kauppatorin syysmarkkinoilla on perinteiseen tapaan runsaasti valinnanvaraa viipurinrinkeleiden ostajalle. Markkinoilla on kymmenkunta leipomoa eli kaikki keskeiset. Osalla on useampi myyntipiste ympäri toria. Ideana on, että jos asiakas saa ostoajatuksen ensimmäisen myyntipisteen kohdalla, hän saattaa hyvinkin toteuttaa aikeensa käveltyään toisen myyntikojun kohdalle. Tyrisevän rinkelileipomo osallistuu syysmarkkinoille viimeistä kertaa. Heikki Tyrisevä kertoo lopettavansa 42 vuotta kestäneen yrittäjän uransa vuoden loppuun mennessä. Leipomo esiintyy viimeistä kertaa joulun alla, Tuomaan markkinoilla Haminassa. Juho Pullin rinkelileipomo on puolestaan valjastanut myyntityöhön verkon ja sosiaalisen median. Näkyvyyttä on tullut. Yrittäjä Sirpa Helkala kertoo, että yhteydenottoja on saatu ympäri maata. — Vaikka tuote on vanha, sitä voi markkinoida nykyaikaisesti, Helkala perustelee. Tyrisevä ja Helkala kertovat, että viipurinrinkeli tunnetaan laajalti ympäri maata. Ostajien joukossa on aina myös siirtokarjalaisia, joille viipurinrinkeli on paluuta muistojen Karjalaan. Tyrisevän lopettamisen jälkeenkin Lappeenrannan seudulle jää useita rinkelileipomoja. Tyrisevä uskoo, että muut yrittäjät jatkavat vielä pitkälle tulevaisuuteen, koska rinkeli on perinteinen markkinatuote. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/28/Viipurinrinkelit%20n%C3%A4kyv%C3%A4sti%20esill%C3%A4%20Lappeenrannan%20syysmarkkinoilla%2C%20Tyrisev%C3%A4%20lopettaa%20joulukuussa%2C%20Juho%20Pulli%20meni%20verkkoon/2016121424835/4