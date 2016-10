Uutinen

Etelä-Saimaa: Tiedätkö jo Sorjosen loppuratkaisun? – 30 000 katsojaa tietää Ylen julkaisujohtajan Ismo Silvon mukaan tähän mennessä noin 30 000 ihmistä on katsonut Sorjosen kaikki 11 jaksoa. — Koko sarjan katsominen kerralla on kyllä aika tanakka mälli, Silvo naurahtaa. Sarja alkoi televisiossa 16. lokakuuta, eli vajaa pari viikkoa sitten. Samana päivänä Yle laittoi koko sarjan tarjolle nettipalvelu Areenaan. Tv-katsojat ovat nykyisin kaikkea muuta kuin yhtenäinen ryhmä. Suuri osa katsojista istahtaa sohvalle ohjelman lähetyshetkellä, mutta yhä useampi haluaa katsoa ohjelman silloin, kun se sopii omaan aikatauluun. — Meidän tehtävämme on mahdollistaa nämä suomalaisten erilaiset katselutavat, Silvo sanoo. Sen takia Yle on jo parin vuoden ajan laittanut sarjoja kokonaisena Areenaan niin sanottuina katalogeina. Esimerkiksi tämän viikon keskiviikkona alkanut kotimainen sarja Downshiftaajat on ollut nähtävissä Areenassa jo yli kahden viikon ajan. — On aivan selvää, että nettikatselu tulee koko ajan kasvamaan. Meillä on jo yleisön osia, kuten nuoret, jotka katsovat tv-ohjelmia lähes ainoastaan netin kautta, Silvo sanoo. Vaikka perinteinen television katselu vähenee, vielä tällä hetkellä se on voimissaan. Ismo Silvo kertoo esimerkkinä Sorjosen ensimmäisen jakson, joka tavoitti kaikkiaan 1,2 miljoonaa katsojaa. Noin 800 000 katsojaa seurasi sarjan ensiesitystä sunnuntai-iltana televisiosta. 100 000 ihmistä katsoi sen uusintana, ja 200 000 katsojaa tallensi digiboksille katsoakseen myöhemmin. Areenasta jakson on katsonut tähän mennessä noin 100 000 katsojaa, eli vain noin kahdeksan prosenttia kaikista katsojista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/28/Tied%C3%A4tk%C3%B6%20jo%20Sorjosen%20loppuratkaisun%E2%80%89%E2%80%93%E2%80%8930%E2%80%89000%20katsojaa%20tiet%C3%A4%C3%A4/2016121424086/4