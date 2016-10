Uutinen

Etelä-Saimaa: Tampereen yliopisto kutsuu nuoria naisia klamydiaseulontaan Imatralla — tavoitteena osoittaa seulonnan tehokkuus Tampereen yliopisto alkaa kutsua nuoria, 21–23-vuotiaita imatralaisnaisia tutkimukseen, jossa seulotaan klamydiatartuntoja. Yliopisto on tutkinut vuodesta 2010 lähtien paikkakuntasatunnaisesti klamydia-seulonnan vaikuttavuutta. Nyt kyseessä on tutkimuksen toinen vaihe, jossa seulontaa tehdään Imatran lisäksi kymmenellä paikkakunnalla. Tampereen yliopisto kertoo verkkosivuillaan, että tutkimukseen kutsun saavat naiset voivat tilata näytteenottokitin kotiinsa ja lähettää näytteen laboratorioon. Vastauksen tuloksista saa verkkosivulta. Positiivisen seulontavastauksen saaneille ja heidän partnereilleen on järjestetty mahdollisuus saada tarvittava antibioottihoito. — Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että seulonta vähentää klamydian esiintyvyyttä merkitsevästi. Se olisi peruste ottaa klamydiaseulonta käyttöön muissakin kunnissa, ja tätä varten kertyy arvokasta kokemusta internetin ja kotinäytteenoton soveltuvuudesta omaehtoisessa tartunnantorjunnassa, tutkimusjohtaja Matti Lehtinen Tampereen yliopistosta sanoo. Tutkimuksen ensimmäisellä seulontakierroksella klamydiaesiintyvyys 18-vuotiailla naisilla vaihteli 0.9 ja 8 prosentin välillä. Yliopisto muistuttaa tiedotteessaan, suomalaistutkimuksesta, jonka tulosten mukaan klamydiainfektion sairastaneilla on kaksinkertainen riski saada kohdunulkoinen raskaus. Klamydiainfektio myös lisää papilloomaviruksen aiheuttamaa, paikallisesti rajoittuneen kohdunkaulansyövän riskiä kaksikymmentäviisikertaiseksi. Klamydia on yleisin bakteeri, joka aiheuttaa seksin yhteydessä tarttuvia tauteja. Lue koko uutinen:

