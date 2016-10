Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaari nostamassa veroprosentin 20,50:een, kunnan talous on heikentynyt nopeasti Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman esittää veroprosentin ja kiinteistöverojen korotuksia. Kunnan taloustilanne heikentyy nopeasti. Veroprosentti nousee puolella prosenttiyksiköllä 20,50:een, jos kunnanjohtajan esitys hyväksytään. Kunnanhallitus käsittelee asiaa tiistaina. Lopullisesti asian päättää valtuusto. Puolen prosenttiyksikön korotus nykyisestä 20:sta toisi lisätuloja arvion mukaan noin 370 000 euroa. Kunnan talousnäkymät kiristyvät ennusteissa. Verohallinnon ennusteen mukaan Taipalsaaren ansioverotulot pienenisivät ensi vuonna 15,99 miljoonaan euroon. Tälle vuodelle tuloja odotetaan 16,44 miljoonaa. Valtuustoseminaarissa keskiviikkona annetun talouskatsauksen mukaan kunnan vuosikate eli tulot menojen jälkeen ei ole riittävällä tasolla. Kunta tekisi merkittävästi alijäämäisiä tilinpäätöksiä tästä vuodesta lukien. Alijäämää kertyisi vuosittain 1,1 — 1,6 miljoonaa euroa. Alijämien takia taseessa olevat ylijäämät sulaisivat vuoden 2018 aikana ja taseeseen alkaisi kertyä kattamatonta alijäämää. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa eli ylijäämäinen. Kunta on velkaantunut nopeasti. Kun vuonna 2012 velkaa ei käytännössä ollut, tänä vuonna velkaa on jo noin 17 miljoonaa ja ennusteen mukaan yli 19 miljoonaa vuonna 2019. Myös kiinteistöveroihin esitetään korotuksia. Niiden tulovaikutus kunnalle olisi noin 109 000 euroa. Taipalsaaren yleinen kiinteistövero olisi esityksen mukaan ensi vuonna 1,10 prosenttia (nyt 1,05), vakituisen asuinrakennuksen 0,55 (nyt 0,50), muun kuin vakituisen asuinrakennuksen 1,15 (nyt 1,10) ja rakentamattoman rakennuspaikan 4,0 (nyt 3,0). Lue koko uutinen:

