Etelä-Saimaa: Strasbourgin apuvalmentajana jatkava Lassi Tuovi: ”Pettymys on tietysti suuri” Lassi Tuovi jatkaa ranskalaisen SIG Strasbourgin apuvalmentajana, vaikka Päävalmentaja Henrik Dettman irtisanottiin. Joukkueen pelit Ranskan Pro A -liigassa ja Mestarien liigassa eivät ole sujuneet odotetusti. Tuovi toimii jatkossa uuden valmentajan Vincent Collet’n aisaparina. Tuovi on pettynyt joukkueensa alkukauden otteisiin. — Pettymys on tietysti suuri, kun emme saaneet otteluita käännetyksi. Varsinkin, kun viimeisimmät pelit olivat selvästi isoja kehitysaskeleita alkusyksyn peleihin. Tulos on kuitenkin se, mikä huipputasolla merkitsee, ja täytyy ottaa opiksi tämä kokemus, Tuovi sanoo Koripalloliiton tiedotteessa. Tuovi on aloittanut jo harjoitusten vetämisen yhteistyössä uuden päävalmentajan kanssa. — Ensimmäiset keskustelut ja harjoitukset uuden, menestyneen valmentajan kanssa ovat olleet kiehtovia. Olen aina ihaillut Collet’n joukkueita ja siksi olen myös otettu vastuusta ja mahdollisuudesta, joka minua tänä talvena odottaa. Viime keväänä Tuovi oli turkkilaisen Besiktasin apuvalmentajana. Turkissakin Tuovi jatkoi pestissään kevään 2016 loppuun, vaikka Dettmann irtisanottiin päävalmentajan paikalta edellisenä syksynä. Lue koko uutinen:

