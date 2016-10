Uutinen

Etelä-Saimaa: Simpeleen uusi koulu vihittiin — sisäänajo on sujunut ongelmitta Simpeleen koulun perjantaina pidettyjen vihkiäisten ohjelmaan kuului henkilökunnan bändin esiintyminen. Rehtori Janne Hirvonen veivasi kitaraa.Soivaksi peliksi on Hirvosen mukaan osoittautunut myös runsaat kaksi kuukautta opetusta antanut Rautjärven kunnan pohjoispään uusi yhtenäiskoulu. Sitä käyvät kaikki Simpeleen puolen peruskoululaiset lukiolaisten vielä leventäessä talon nuorten ikäluokkahaitaria.Puitteiden puolesta peruskoulun uusien opetussuunnitelmien tulo ja uuden koulun aloitus natsasivat Hirvosen mukaan sopivasti samaan ajankohtaan. Opsun oppimisympäristöhaasteisiin Rautjärvi pystyy vastaamaan nyt kakistelematta.— Uuden koulun sisäänajovaihe on vielä menossa. Mutta sen voi kokemusten perusteella jo sanoa, että tilat ovat älyttömän hyvät, Hirvonen sanoo.Uuden 250 oppilaan koulun vihkijänä vieraili ministeri Kimmo Tiilikainen. Hän onnitteli Rautjärven kuntaa onnistuneesta investoinnista. Yli kymmenen miljoonan euron investointi oli kunnalle iso, mutta kiitokset ansaitseva hanke. Puitteita pantiin kerralla kuntoon toiveajatteluun perustuvaan pienempään näpertelyyn sortumatta.Tiilikainen muistutti, että koulutuspalvelujen tuottaminen on kunnan ydintehtävää sen jälkeen, kun sote siirtyy maakunnille. Tärkeää tekemistä kunnilla tulee riittämään. Lue koko uutinen:

