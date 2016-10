Uutinen

Etelä-Saimaa: Saitan tulevaisuus on uhattuna — sote-uudistus voi viedä valtaosan töistä Maakunta- ja soteuudistus uhkaa kaataa Saimaan talous ja tieto (Saita) -yhtiön, joka tuottaa palveluita muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) ja kunnille. Uudistuksessa suunnitellaan tukipalveluiden keskittämistä valtakunnalliseen palvelukeskukseen. Saita toimii Lappeenrannan Skinnarilassa, ja sillä on yli 140 työntekijää. Eksoten hallitus toteaa sote-uudistuksesta antamassaan lausunnossa, että todennäköisesti Saita kaatuu, jos valtaosa sen toiminnoista viedään muualle. Jäljelle jäänyttä toimintaa ei enää kannattaisi pyörittää yhtiömuodossa. Saitan toimitusjohtaja Mia Hokkanen kertoo, että neljää valtakunnallista yhtiötä jo perustetaan. Saitassa ja Eksotessa pannaan hanttiin. — Emme jää tuleen makaamaan, Hokkanen sanoo. Saita ja viisi muuta maassa toimivaa alan yhtiötä toteavat yhteisessä julkilausumassaan, että nykyiset toimijat pystyvät hoitamaan maakunnan palvelut. Valtakunnalliselle palvelukeskukselle yhtiöt soisivat toimialaa standardoivan ja toimintamalleja kehittävän roolin. Hokkanen toivoo, että maakunta voisi itse valita tukipalvelujensa tuottajan. Eksote vaatii, että valtakunnalliseen ICT-keskuksen rinnalla on oltava sote-asioihin keskittyvä yhtiö, jonka perustamisessa ovat mukana nykyiset kuntien ja kuntayhtymien sote-asioita hoitavat yhtiöt. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/28/Saitan%20tulevaisuus%20on%20uhattuna%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89sote-uudistus%20voi%20vied%C3%A4%20valtaosan%20t%C3%B6ist%C3%A4%20/2016121426359/4