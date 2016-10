Uutinen

Etelä-Saimaa: Rock raikaa kirkossa Lemillä ja Lauritsalassa — messuja tahdittavat Lopun Alku ja Riisuttu Totuus Lemillä ja Lauritsalassa voi lauantaina osallistua kirkossa rockmessuun. Lemin kirkossa se alkaa kello 19. Lauritsalan kirkossa kello 22.30 alkava rockmessu on osa Uskon yö -tapahtumaa. Uskon yö alkaa Lauritsalan kirkossa kello 19 urkuhulluttelulla, jossa Toni Pussinen ja Timo Lampinen soittavat elokuvamusiikkia. Muutakin musiikkia on Lauritsalassa luvassa ennen messua. Paikalla ovat Luukaskuoro ja Joutsenon Gospel-kuoro, ja pianoa soittaa Pinja Hasu. Kuorojen jälkeen esiintyy Ida Elina, joka soittaa kanteletta ja laulaa. Hänen ohjelmistossaan on uutta ja vanhaa gospelia, sekä omia että muiden sävellyksiä. Puolille öin kestävä rockmessu päättää Uskon yön otsikolla Armoa. Messussa on mukana Lauritsalan seurakunnan nuorten bändi Riisuttu Totuus. Lemin kirkon rockmessussa kuullaan Lopun Alku -yhtyettä. Siinä esiintyvät Salla Oja, Lauri Tiihonen, Sami Tiihonen, Laura Tiihonen, Jukka Tiihonen ja Tero Kemppi. Molemmissa kirkoissa tapahtumat järjestetään nyt toisen kerran. Lue koko uutinen:

