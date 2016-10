Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisin kamera-autolla hidas startti Etelä-Karjalassa Ajonopeuksien liikkuva kameravalvonta on lähtenyt Etelä-Karjalassa hitaasti liikkeelle. Huhtikuusta lähtien kamera-autolla on valvottu 4 700 autoilijan liikennekäyttäytymistä. Puuttumiskynnys on tänä aikana ylittynyt 600 kertaa, joista 112 tapausta mitattiin valvonta-auton ensimmäisenä käyttöpäivänä huhtikuussa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toinen valvonta-auto on Kymenlaaksossa, jossa suoriteluvut ovat viisinkertaiset. Tämän vuoden aikana kamera on rekisteröinyt 38 700 ajoa, ja jatkokäsittelyyn määrästä on päätynyt 3 800 tapausta. Liikennevalvonnasta vastaava komisario Jukka Tylli arvelee, että Etelä-Karjalassa auton vähäisempään käyttöön on vaikuttanut kesälomakausi, jolloin henkilöstöä ei ole riittänyt tekemään kameravalvontaa. Tylli on silti yllättynyt erosta kahden maakunnan välillä. — Tulemme tehostamaan Etelä-Karjalassa auton käyttöä. Kameravalvonnan suoritteet eivät Tyllin mukaan kerro koko totuutta valvonnan määrästä. — Liikennemäärät ovat aluekohtaisia ja poikkeavat suuresti toisistaan. Tyllin mukaan poliisilla ei ole tarvetta rakentaa liikkuvalla kameravalvonnalla sakkorysiä, vaan kohdistaa valvonta liikenneturvallisuuden kannalta tärkeisiin paikkoihin, esimerkiksi koulujen läheisyyteen. Lue koko uutinen:

