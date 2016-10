Pesä Ysit pestasi nuoren etukenttäpelaajan

Kiteen Pallon kasvatti Johanna Myyryläinen, 22, on solminut ensi kautta koskevan pelaajasopimuksen Lappeenrannan Pesä Ysien kanssa.



16-vuotiaana pääsarjauransa aloittanut Myyryläinen on pelannut koko aiemman superpesisuransa Viinijärven Urheilijoissa. Päättyneellä kaudella Myyryläinen ei pelannut.



Pelaamissaan 93 superpesisottelussa Myyryläinen on tuonut 32 juoksua sekä lyönyt yhden kunnarin ja 14 tavallista juoksua. Ulkopelipaikaltaan hän on etukenttäpelaaja.



Johanna Myyryläinen on Imatran Pallo-Veikoissa pelaavan Juhani Myyryläisen nuorempi sisar.