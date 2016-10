Uutinen

Etelä-Saimaa: Pepellä riittää laulettavaa — juhlakiertueella on mukana iso bändi Pepe Willbergin ensimmäinen soolohitti Saat miehen kyyneliin alkoi soida Yleisradiossa puoli vuosisataa sitten. Vielä 2000-luvulla on turha kuvitella Willbergin konserttia ilman sitä tai muita hänen isoja biisejään. Niitä ihmiset loppujen lopuksi tulevat kuuntelemaan. Legenda-kiertueella Willberg laulaa myös oopperaa ja se on otettu huomioon orkesterin kokoonpanossa. — Viuluilla ja kontrabassolla saadaan aikaiseksi sopiva instrumentointi oopperaan. Orkesterissa on mukana myös useita puhaltajia. Esimerkiksi piccolotrumpetti on tärkein instrumentti kappaleessa Rööperiin. Legenda-bändi toimii kuten sinfoniaorkesteri. Yhteistä harjoitusaikaa solistin kanssa on tarvittu vain yksi työpäivä, kun kotiläksyt on tehty. — Jokainen pitää huolen siitä, että asiat menee niinkuin ne on sovittu. Mä en ole ollenkaan tiukka orkesterinjohtaja, paitsi ehkä siinä vaiheessa kun valitsen soittajia bändiin. Legenda-kiertue Lappeenranta-salissa la 29.10. kello 19. Pepe Willberg myös Lappeessa 18.11. Lue koko uutinen:

