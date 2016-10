Uutinen

Etelä-Saimaa: Ovakon tulos petraantui—käynnissä on raju säästökuuri Teräskonserni Ovakon säästökuuri on purrut. Yhtiön liiketulos kolmannella neljänneksellä ennen poistoja kasvoi viiteen miljoonaan euroon viime vuoden vastaavasta nollatuloksesta. Liikevaihtoa yhtiö teki 165 miljoonaa euroa. Vuoden takainen liikevaihto oli 188 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat alentuneet romu- ja seosainelisät sekä heikompi myynnin rakenne. Yhtiössä on käynnissä uudelleenjärjestelyohjelma, joka tuotti vuosineljänneksen aikana kustannussäästöjä seitsemän miljoonan euron arvosta. — Tulos parani merkittävästi neljännesvuoden aikana verrattuna edellisvuoteen, ja voimme päätellä uudelleenjärjestelyohjelman vaikuttaneen tulosparannukseen merkittävästi. Kaikkialla yhtiössä tehdyn kovan työn ansiosta vuodelle 2016 suunnitelluista 22 miljoonan euron säästöistä 17 miljoonaa euroa on jo toteutunut, Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom kirjoittaa tiedotteessa. Säästökuuri on tarkoittanut myös irtisanomisia. Konsernitasolla yhtiö on vähentänyt 174 työntekijää viime vuodesta. Yhtiön tilausvirta oli hyvä ja kasvu ja tulokset paranivat, vaikka toimitukset asiakkaille vähenivät edellisvuoteen verrattuna. Tilausvirta kasvoi kaksi prosenttia vuodentakaisen verrattuna. Lähitulevaisuudelta yhtiö odottaa epävarmuutta, erityisesti Euroopan koneenrakennusteräsmarkkinoiden takia. Nykyisen tilauskannan perusteella yhtiö uskoo toimitusmäärien hienoiseen kasvuun vuoden takaiseen verrattuna. Auto- ja konepajateollisuudelle erikoisteräksiä toimittava Ovako Imatra työllistää Imatran tehtaallaan noin 600 ihmistä. Lue koko uutinen:

