Uutinen

Etelä-Saimaa: McFarland sivussa, Nikko nelosessa, kun SaiPa kohtaa Ilveksen SaiPa kohtaa perjantai-illan liigakamppailussa Tampereen Hakametsässä sarjataulukossa yhdeksäntenä majailevan Ilveksen. Ottelu on lappeenrantalaisille viikon toinen. Tiistaina SaiPa hävisi jatkoajan jälkeen Kärpille maalein 2—3. Suurin muutos vierasjoukkueen kokoonpanossa on kolmoskentällisen laidassa, jossa Elmeri Kaksonen ottaa Kärpät-ottelun lopussa loukkaantuneen John McFarlandin paikan. Kaksonen on ollut sivussa SaiPan kahdesta edellisestä ottelusta. SaiPan tuorein hankinta, hyökkääjä Joni Nikko, viilettää Tampereella SaiPan nelosketjussa yhdessä Valtteri Virkkusen ja Ville Vainikaisen kanssa. Maalissa aloittaa Jussi Markkanen, luukkuvahtina jatkaa Juho Olkinuora. Ilves ja SaiPa ovat kohdanneet kertaalleen tällä kaudella, syyskuun lopussa Kisapuistossa. Silloin Ilves vei kaksi pistettä jatkoajalla. Repaleisen alkukauden pelannut SaiPa on liigassa kolmanneksi viimeisellä sijalla. Se on kerännyt 14 ottelustaan 17 pistettä. Illan muissa liigaotteluissa toisistaan mittaa ottavat JYP ja Jukurit sekä Lukko ja TPS. Lue koko uutinen:

