Etelä-Saimaa: Maakunnallinen yrittäjäpalkinto ruokolahtelaiselle monialayritys V-P Toiviaiselle Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon sai tänä vuonna ruokolahtelainen V-P Toiviainen -osakeyhtiö. Etelä-Karjalan yrittäjien jakama palkinto luovutettiin perjantai-iltana maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Holiday club Saimaassa. — Hyvältä tuntuu. Tämä on yksi niistä asioista, joilla ei ole hintalappua, totesi yrittäjä Veli-Pekka Toiviainen. Pääasiassa Imatran seudulla operoivan V-P Toiviaisen toimialoja ovat maan- ja viherrakennus, kuljetus sekä kunnossapito. Yritys pyörittää myös Imatran vaneri ja kaluste -myymälää. Etelä-Karjalan yrittäjien palkintolautakunta perusteli V-P Toiviaisen palkitsemista sillä, että maanrakennusala ei ole tänä päivänä helppo, mutta yrityksen kova työ on tuottanut tulosta. — Yritys toimii laaja-alaisesti ja eri toiminnot tukevat toisiaan. Yrityksen kannattavuus on erinomainen, totesi palkintolautakunta. V-P Toiviainen työllistää tällä hetkellä noin 30 ihmistä. Liikevaihto oli viime tilikaudella 4,2 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalan yrittäjät jakoi juhlassaan myös kaksi kultaista järjestöansiomerkkiä ansioituneille henkilöille. Toinen palkituista on imatralainen Ilkka Ollonen, joka tuli mukaan Imatran seudun yrittäjien ja Etelä-Karjalan yrittäjien hallitustoimintaan ensimmäisen kerran jo 20 vuotta sitten. Toinen kultaisen ansiomerkin saanut on lappeenrantalainen Juha Oksanen, jonka järjestöura on alkanut jo 1970-luvulla. Lue koko uutinen:

