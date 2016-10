Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuntien yhteisöverot ovat osin arpapaliä, vaikka niitä kuinka laskisi etukäteen Imatran kaupungin yhteisöveroista suli pois 28 prosenttia eli 1,8 miljoonaa euroa vuosina 2013—2015. Imatran taloutta huono verotuotto ei kuitenkaan ole romahduttanut. Talousjohtaja Kai Roslakka perustelee tilannetta kahdella syyllä. — Meillä on rakennettu talousarviot realistisesti ja muutokset verotuloihin ovat toteutuneet ennakoidusti. Yhteisöverotulojen lasku ei ole enää niin ongelmallinen asia, koska niiden merkitys on laskenut. Roslakan mukaan 2000-luvun alussa yhteisöverotuloja kertyi Imatralla parhaimmillaan yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Viime vuonna yhteisöverokertymä oli 4,6 miljoonaa euroa. — Me olemme olleet ja olemme edelleen yhden suuren työnantajan paikkakunta. Stora Enson merkitys näkyy työllistäjänä. Yhteisöverotulojen heitot ovat suuria monella paikkakunnalla. Kuntaliiton veroasiantuntija Jukka Hakola arvioi kuitenkin, että kunnissa pystytään ennustamaan verotulot yleensä kohtuullisen hyvin. Lappeenrannan kaupunki seuraa verotulokertymää kuukausittain. Kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen sanoo, että yleensä ennusteet osuvat hyvin kohdalleen. — Yhteisöverojen kohdalla ennakoitavuuden ongelma ovat kuitenkin äkilliset työpaikkojen vähennykset. Kunta saa yhteisöveroja sen mukaan, paljonko veroja maksavalla yrityksellä on kunnassa työntekijöitä. Naukkarinen kertoo esimerkkinä, että Parocilla oli Lappeenrannassa vielä muutama vuosi sitten parhaimmillaan 300 työntekijää. — Tämän vuoden lopussa ei yhtään. Parocin tapaus kertoo, kuinka suuri muutos voi olla kunnan näkökulmasta. Naukkarisen mukaan ansiotuloverot on helpompi ennustaa. Yhteisöveroihin kunta ei voi vaikuttaa ja sekin hämää, että asiat tulevat eteen jälkeenpäin. — Pari vuotta sitten tapahtunut asia näkyy nyt verotuksessa. Lue koko uutinen:

