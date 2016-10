Uutinen

Etelä-Saimaa: Kenkäketju Crocs sulkee myymälänsä Isossa-Kristiinassa Lappeenrannan kauppakeskus Isossa-Kristiinassa sijaitseva Crocs-kenkäkauppa on päättänyt laittaa lapun luukulle. Myymälässä on parhaillaan meneillään loppuunmyynti. Myymälä on avoinna enää vain lokakuun ajan. Ison-Kristiinan Crocs-myymälän myymäläpäällikkö ei halunnut kommentoida Etelä-Saimaalle liikkeen sulkemispäätöstä. Crocs avasi myymälän Isossa-Kristiinassa kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen avajaisissa viime vuoden toukokuun alkupuolella. Toinen kenkäketjun myymälä Crocs store Saimaa jatkaa toimintaansa kauppakeskus Caprissa Joutsenon Rauhassa. Crocs on yhdysvaltalainen, vapaa-ajan jalkineita suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Sen tytäryhtiö Crocs Nordic toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa. Lue koko uutinen:

