Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan painelaitevauriota tutkitaan vakavana vaaratilanteena — laite oli tarkastettu viime vuonna UPM:n Kaukaan sellutehtaalla ei sattunut torstai-iltana varsinaista räjähdystä. Sahanpurukeittolinjan jälkikeitin vaurioitui, joka aiheutti hallitsemattoman painepurkauksen tehdassaliin, täsmentää yhtiö tiedotteessa. — Painelaite oli tarkastettu asianmukaisesti viime vuonna, eikä puutteita löytynyt. Jälkikeittimen seinämän paksuus tarkastettiin samalla, tehtaanjohtaja Teuvo Solismaa kertoo tiedotteessa. Torstai-iltana laitteen rikkoontumisen seurauksena keittimessä ollutta massaa ja keittokemikaaleja valui lattialle ja tehdassaliin tuli vaurioita. — Tapahtumasta ei aiheudu ympäristöhaittoja. Alue saatiin rajattua nopeasti. Keittimen sisältö kulkeutui normaalia reittiä jäteveden puhdistamolle, jossa se käsitellään, Kaukaan ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen kertoo tiedotteessa. Sen mukaan jälkikeittimen vaurioitumista tutkitaan vakavana vaaratilanteena. — Tärkeintä on, että henkilö- ja ympäristövahingoilta vältyttiin. Syytä tapahtumaan ei vielä tiedetä, tehtaanjohtaja Solismaa toteaa. Hänen mukaansa painelaitevauriota tutkitaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti. Vaurion korjausajasta ei ole vielä arviota. Tiedotteessa kerrotaan, että sellua keitetään kovassa paineessa ja lämmössä. Kaukaalla on kolme keittolinjaa: havu- ja koivukeittämöt sekä erillinen pieni keittolinja purulle. Solismaa kertoo, että sellutuotannon näkökulmasta purunkeiton osuus on pieni. Purunkeittolinja ei ole nyt toiminnassa, mutta muuten sellutehdas toimii normaalisti. Solismaan mukaan kokonaisselluntuotannon menetys on vähäinen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/28/Kaukaan%20painelaitevauriota%20tutkitaan%20vakavana%20vaaratilanteena%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89laite%20oli%20tarkastettu%20viime%20vuonna/2016121427225/4