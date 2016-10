Uutinen

Etelä-Saimaa: Karkotusta odottava murhaaja halusi pois Joutsenon säilöönottoyksiköstä, Etelä-Karjalan käräjäoikeus ei suostunut Joutsenon säilöönottoyksikössä istuva murhaaja haki pääsyä vapaalle jalalle. Etelä-Karjalan käräjäoikeus päätti, että 42-vuotiaan somalialaistaustaisen miehen säilöönottoa jatketaan. Rikoskomisario Saku Tielinen esitti oikeudelle, että miestä pidetään jatkossakin säilössä. Tielinen pitää todennäköisenä, että miehen käännytys Somaliaan onnistuu. Maasta poistaminen etenee Tielisen mukaan pikku hiljaa. 42-vuotias Abdiqadir Osman Hussein murhasi 15-vuotiaan tytön Tampereella vuonna 1995. Lisäksi hänellä on kaksi tuomiota lapsiin kohdistuneista vakavista seksuaalirikoksista. Hänet tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen, josta hän vapautui syyskuun alussa. Hänet otettiin säilöön 1. syyskuuta. Mies osallistui oikeuden istuntoon videoyhteydellä Konnunsuolta. Hän toivoi, että hänet olisi majoitettu johonkin vastaanottokeskukseen odottamaan karkotusta. Vaihtoehtoisesti hän olisi halunnut siirron Metsälän säilöönottoyksikköön Helsinkiin. Käräjäoikeuden mukaan miehen vakavan rikostaustan vuoksi säilössä pitäminen on perusteltua. Käräjäoikeuden mukaan miehen säilöönotolla turvataan yleistä järjestystä. Lisäksi miehellä on korostunut riski pakenemisesta tai piileskelemisestä, jos hänet päästetään vapaaksi. Oikeus ei myöskään nähnyt erityistä syytä siirtää miestä Metsälään. Käräjäoikeuden päätöksestä ei voi valittaa. Siitä voi kuitenkin tehdä kantelun. Käräjäoikeuden ratkaisusta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Lue koko uutinen:

